Как сейчас борются с пытками работниками органов в Казахстане, рассказали в Генпрокуратуре

Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане разработан и введен в действие приказ, цель которого – предотвратить пытки граждан и других недозволенных мер расследования, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

С этого года, как напомнили представители ведомства, уголовные дела по фактам применения пыток расследуются органами прокуратуры.

"Спецпрокуроры обладают достаточным опытом расследования таких дел. Для регламентации их работы утверждена Инструкция "Об организации досудебного расследования дел о пытках в органах прокуратуры".

Наряду с наработкой следственной практики и повышением качества следствия Генеральной прокуратурой совместно с другими органами уголовного преследования принимаются комплексные меры по предупреждению пыток", – говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в главном надзорном органе республики, продолжается внедрение сплошного видеонаблюдения во всех правоохранительных и исправительных учреждениях.

На основе анализа причин и условий совершения пыток разработан и введен в действие совместный приказ "Об утверждении Инструкции по обеспечению соблюдения конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе и при исполнении наказания". Данный приказ подписали все руководители правоохранительных органов.

Цель приказа – повысить эффективность мер по противодействию пыткам и другим недозволенным методам расследования.

В данной инструкции, как сообщается, предусмотрены требования о доставлении граждан в правоохранительные органы только при наличии достаточных данных. Кроме того:

за исключением следователей, запрещается ведение неуполномоченными лицами каких-либо переговоров, бесед и опросов с доставленным по обстоятельствам уголовного правонарушения.

доставленные и задержанные граждане должны незамедлительно сопровождаться в специальные кабинеты для производства следственных действий.

специальные кабинеты разрабатываются по стандартам, с размещением их на первом этаже, прозрачными стенами, камерами видеонаблюдения.

о задержании безотлагательно уведомляется родственник или заинтересованное лицо, в протоколе должны указываться их контактные данные.

Помимо этого, закреплена персональная ответственность руководителей территориальных правоохранительных органов за обеспечение законности и обоснованности привода, доставления и задержания граждан, а также недопущение пыток и иного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

При этом также установлены требования по незамедлительному выезду прокурора на место совершения пыток для проведения неотложных следственных действий по сбору улик, проведения допросов и назначения необходимых судебных экспертиз.

Таким образом, как ожидается, реализация правоохранительными органами совместного приказа усилит защиту прав граждан.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что расследовать пытки в Казахстане с 2023 года будут исключительно прокуроры.

До этого в марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу Казахстана заявил, что власть признала применение пыток к задержанным после январских событий. По его словам, "такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества".

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, пытка – причинение сильной физической или психической боли или страданий с какой-либо целью, например, для получения информации, принуждения к признанию или наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010369-kak-seychas-boryutsya-s-pytkami-v-kazahstane-rasskazali-v-genprokurature/