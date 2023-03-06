Правила обязательного видеонаблюдения в колониях, СИЗО и полиции приняли в Казахстане

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Генпрокуратура Казахстана в своем официальном Telegram-канале сообщила о принятии правил обязательного видеонаблюдения, касающихся работы таких систем в оперативно-следственных подразделениях.

"27 февраля 2023 года по инициативе Генеральной прокуратуры органами уголовного преследования утверждены Правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов", – говорится в сообщении надзорного органа.

Как уточнили в Генпрокуратуре, системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены.

Согласно правилам, был сформирован перечень лиц имеющих право, в том числе удаленно, просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений.

Подчеркивается, что эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия.

Также, как заявили в Генпрокуратуре, данные видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.

"Правила разработаны в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", став еще одним действенным заслоном по противодействию нарушениям прав граждан", – отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, в ходе своего послания народу от 1 сентября 2020 года глава государства отмечал, что уголовную сферу в Казахстане следует модернизировать по примеру развитых стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстану нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Он посчитал нужным внедрить в республике трехзвенную модель с четким разделением полномочий.

По словам президента, полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор же, с его слов, обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011845-pravila-obyazatelnogo-videonablyudeniya-v-koloniyah-sizo-i-politsii-prinyali-v-kazahstane/