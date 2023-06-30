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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил ввести уголовную ответственность за повреждение видеокамер

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поручил ввести уголовную ответственность за повреждение видеокамер в исправительных учреждениях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Президенту сегодня продемонстрировали проект "Сплошное видеонаблюдение в КУИС".

В соответствии с поручением главы государства учреждения КУИС оснащаются сплошным видеонаблюдением. На сегодняшний день установлено 22 042 видеокамеры в 52 учреждениях. До конца года будут установлены 13 822 видеокамеры в 26 учреждениях.

Проект направлен на предотвращение правонарушений, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. Контроль будет осуществляться в режиме реального времени.

"С начала введения системы количество зафиксированных правонарушений увеличилось на 40%, предотвращено 3 попытки побега и 13 попыток суицида, множество групповых драк и массовых беспорядков. К сожалению, осужденные в целях сокрытия свои противоправных действий умышленно выводят из строя камеры видеонаблюдения. С начала года ими повреждено более 300 видеокамер", – говорится в сообщении.

Президент поручил ввести уголовную ответственность в отношении лиц, повреждающих системы видеонаблюдения.

Отметим, что Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС), как сообщается на официальном сайте ведомства, – является ведомством Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. 

Напомним, что сегодня президент Казахстана провел заседание коллегии Министерства внутренних дел.

В своей речи Токаев в числе прочего говорил о необходимости бороться с мошенниками в стране, о криминальных схемах ввоза иностранных авто с участием полиции и о том, что является угрозой безопасности Казахстана.

После этого президенту Касым-Жомарту Токаеву представили проект "Дактилоскопическая регистрация", который позволит гражданам документироваться самостоятельно. Отметим, что с 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность.

Также главе государства представили новую форму Национальной гвардии и туристической полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027004-tokaev-oznakomilsya-s-sistemoy-sploshnogo-videonablyudeniya-v-kuis/

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