Руководству МВД Казахстана рекомендовали проверять своих сотрудников на склонность к пыткам

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генпрокуратура рекомендовала МВД проводить тестирование на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

"Одним из важных шагов по превенции пыток является внедрение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции.

Генпрокуратурой при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии", – сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что по представлению прокуратуры установили 3 783 дополнительных видеокамеры для исключения "слепых зон", а полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД.

"В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан", – говорится в публикации.

Руководству МВД рекомендовали проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.

Ранее мы писали, что спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области.

Отметим, что с начала этого года расследовать пытки начали исключительно прокуроры. Об этом стало известно в декабре прошлого года.

В марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения".

Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:

ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

ужесточение уголовной ответственности за пытки;

расширение применения и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:

при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;

решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);

для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;

для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023530-rukovodstvu-mvd-kazahstana-rekomendovali-proveryat-svoih-sotrudnikov-na-sklonnost-k-pytkam/