"Должны быть под одними правилами ": в Минфине высказались о всеобщем декларировании

Вице-министр Ержан Биржанов сегодня на брифинге в кабмине рассказал, для чего вводится всеобщее декларирование в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов выступил с разъяснением о всеобщем декларировании.

"Наша цель – не преследовать налогоплательщиков. Наша цель, чтобы все работали в правовом поле. Если два налогоплательщика находятся в равных условиях, они должны быть под одними правилами.

Бывает, что в одном доме находятся два магазина, цены одинаковые, но один просит переводы, а в другом магазине можно заплатить через QR-код. Кто-то просит сейчас наличный расчет, кто-то через кассовый аппарат пропускает.

Вот вы как гражданин, скорее всего, пойдете в магазин, где есть QR, потому что есть чек, кэшбек, который можно использовать для оплаты коммуналки, связи. Многие уже привыкли к такому. Те налогоплательщики, которые находятся вне правового поля, должны перестраиваться под правила потребителя", – заявил он.

При этом он сообщил, что рисковые субъекты бизнеса могут попасть под мониторинг налоговиков.

"Если предприниматель указывает оборот, пробивает чек, пропускает через POS-терминал, никаких вопросов у фискальных органов не будет возникать. Мы до каждого доводим, что проверки не будут производиться.

Еще хочу заметить, что малый бизнес, который зарегистрировался сейчас в качестве ИП, платит налоги в разумных пределах – минимальная ставка – от 1 до 4%. Вы все знаете, что розничный налог был расширен – 190 видов деятельности увеличены до 364 видов деятельности", – резюмировал он.

Также Ержан Биржанов высказался о преимуществе официальной оплаты товаров или услуг по сравнению с мобильным банковским переводом.

"Если предприниматели принимают мобильные банковские переводы, не используя контрольно-кассовые машины или POS-терминалы, они находятся в тени.

В целом розничная торговля занимает большую часть в теневой экономике. Сейчас мы говорим, что переводы будут контролироваться, и некоторые предприниматели хотят перейти на наличный расчет. Но это тоже уход в тень.

Если предприниматели откроют отдельный банковский счет и будут принимать платежи, например, через QR, тогда будет обеляться и наша фискальная часть, и вся экономика.

Самое главное – при оплате через QR потребители получают дополнительный кэшбек, который затем можно использовать для других платежей. По мобильным переводам человек не получает чек, кэшбек также не приходит", – цитирует его пресс-служба кабмина.

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

Так, 15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа.

Также о процедуре высказывался глава Минфина Ерулан Жамаубаев – он напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.

Кроме того, казахстанцам объясняли, нужно ли будет декларировать дорогостоящие подарки, и что при данной процедуре делать таксистам.

В КГД сообщали, нужно ли декларировать, когда даешь деньги в долг.

В декабре глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, что нужно подготовить казахстанцам перед сдачей декларации.

Позже Жамаубаев призвал казахстанцев не паниковать, так как КГД и МФ ни к кому не собираются применять репрессивные методы.

По его словам, даже те лица, которые ошибочно заполнили свои данные при процедуре, могут пройти ее дополнительно.