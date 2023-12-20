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Что делать таксистам при всеобщем декларировании в Казахстане, рассказали в КГД

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Водитель едет за рулем такси
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава департамента КГД рассказал, к какой категории относят таксистов при всеобщем декларировании – он отметил, что фиксируется любая предпринимательская деятельность, пишет корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента администрирования непроизводственных платежей физлиц и специальных налоговых режимов КГД Нуржан Куандыков напомнил сегодня, что всеобщее декларирование вводится поэтапно.

При первом этапе задействовали госслужащих, во втором – сотрудников квазигоссектора, бюджетных работников и их супругов, в третьем этапе – бизнесменов, предпринимателей, руководителей, учредителей юридических лиц.

"Если таксист входит в одну из этих категорий, то по нему мы уже будем получать (информацию – прим. ред.). Если таксист является индивидуальным предпринимателем, в 2023 году входит в систему всеобщего декларирования, по нему получим сведения уже по итогам 2024 года – в 2025 году", – объяснил Куандыков.

При этом представитель КГД заявил, что любая предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована.

"Ранее говорили, что для таких граждан, которые не имеют наемных работников, которые относятся к малому бизнесу, для них мы специально предусмотрели специальный налоговый режим, как специальное мобильное приложение. То есть таксисты могут зарегистрироваться, не выходя из дома, через мобильное приложение и выплачивать налоги.

Кроме того, на сегодняшний день также Комитетом госдоходов проводится пилот совместно с YandexТакси. Данное лицо тоже может участвовать в пилоте… Мы еще раз говорим: раз уж человек осуществляет предпринимательскую деятельность, зарегистрировать сейчас уже себя предпринимателем. В принципе есть удобные налоговые режимы, в рамках которых человек может оказывать услуги и выплачивать небольшие суммы в налоги. И работать уже в правовом поле", – рассказал он.

Ранее в КГД рассказали, как будут наказывать казахстанцев, указавших при сдаче декларации неверные сведения.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

  • первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;
  • второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;
  • третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

Так, 15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа. Недавно мы писали, что нужно знать о декларировании в 2024 году. Также о процедуре высказывался глава Минфина Ерулан Жамаубаев – он напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2051718-chto-delat-taksistam-pri-vseobschem-deklarirovanii-v-kazahstane-rasskazali-v-kgd/

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