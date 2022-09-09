Почти сто тысяч казахстанцев до сих пор не задекларировали свои доходы

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У казахстанцев, которые обязаны подать декларацию о доходах и имуществе, осталась всего неделя чтобы сделать это. Какому количеству людей еще предстоит с этим разобраться, рассказали в Комитете государственных доходов РК.

В Казахстане проходит первый этап всеобщего декларирования доходов, и на данный момент он уже почти подошел к концу.

15 сентября завершится прием налоговых деклараций, которые должны были подать государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц.

Однако, как отмечают в комитете, декларацию до сих пор не представили около 96 тыс. человек. Отметим, что неделю назад их число составляло 107 тыс. человек.

Все, кто обязан в 2022 году предоставлять декларацию о доходах и имуществе, должны сдать ее в электронной форме в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

Напомним, если не сделать это вовремя или же предоставить недостоверную декларацию, то нарушителя ждет сначала предупреждение от налоговых органов, а затем – штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге в 2022 году).

Всеобщая декларация проводится в несколько этапов. В 2023 году она затронет работников государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супругов.

В 2024 году обязанность декларировать свои доходы коснется руководителей и учредителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов, а в 2025 году – всех остальных казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1987060-pochti-sto-tysyach-kazahstantsev-do-sih-por-ne-zadeklarirovali-svoi-dohody/