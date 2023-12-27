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"Не собираемся репрессивными методами поступать": Жамаубаев о всеобщем декларировании доходов казахстанцев

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Женщина высыпает монеты из банки
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил на критику казахстанцев по поводу всеобщего декларирования, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев заявил, что платить налоги – это обязанность каждого гражданина.

"Это конституционная норма, понятно, что те установленные законом налоги. Это первое. Во-вторых, всеобщее декларирование как раз таки помогает государству выявлять те резервы, которые у нас не поступают в виде налогов. А это дополнительные пенсионные, социальные отчисления, заработные платы, это нереализованные инвестиционные проекты. Поэтому я призываю граждан не паниковать, а еще раз говорю, КГД и МФ не собираются какими-то репрессивными методами поступать, мы только выполняем законные требования", – заявил глава Минфина.

При этом он отметил, что налоговики дают возможность всем лицам, которые даже ошибочно заполнили, дополнительно сдать декларации.

"Никто не собирается сразу же их штрафовать. Наша задача – обелить рынок. Вы же сами задаете вопросы, например, по тем же чиновникам, что якобы они оформляют свою собственность на родных и так далее. Мы хотим посмотреть, так это или нет. А потом будем принимать решения относительно налогообложения, для начала, давайте, пройдем все этапы, 2025 год пройдет, и все имущество по Казахстану, все деньги и активы будут в базе данных, а потом будем принимать решения". – резюмировал Жамаубаев.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

  • первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;
  • второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;
  • третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

Так, 15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа. Недавно мы писали, что нужно знать о декларировании в 2024 году. Также о процедуре высказывался глава Минфина Ерулан Жамаубаев – он напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.

Также ранее в КГД рассказали, как будут наказывать казахстанцев, указавших при сдаче декларации неверные сведения.

Кроме того, глава департамента КГД рассказал, к какой категории относят таксистов при всеобщем декларировании – он отметил, что фиксируется любая предпринимательская деятельность.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в каких случаях мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом.

А сегодня он ответил на вопрос, перейдут ли казахстанцы на "черный нал" из-за отслеживания переводов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052900-ne-sobiraemsya-repressivnymi-metodami-postupat-zhamaubaev-o-vseobschem-deklarirovanii-dohodov-kazahstantsev/

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