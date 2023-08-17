Нужно ли декларировать, когда даешь деньги в долг в Казахстане

Бумажник. Иллюстративное фото: pexels.com

На замглавы департамента госдоходов разъяснил, нужно ли в Казахстане декларировать деньги, отданные в долг, передает корреспондент NUR.KZ.

В департаменте КГД напомнили, что с этого года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, на котором к лицам, сдающим декларацию, присоединились госслужащие и работники квазигоссектора, а также их жены и мужья.

У представителей КГД журналисты уточнили, нужно ли декларировать деньги, отданные или полученные в долг.

"В данном случае (в декларации – прим. ред.) должен отразить тот, кто дает в долг, а также тот, кто получает в долг. Вместе с тем должно быть нотариально заверено данное соглашение по передаче долга.

Также и кто дает под проценты – в последующих годах он уже должен отражать в декларации сумму как доходы, полученные по процентам от доходов", – пояснил замглавы департамента госдоходов Астаны Канат Балтабеков.

Также в департаменте КГД Астаны сегодня рассказали, что более 120 тысяч астанчан сдадут налоговую отчетность на данном этапе. Не сдавшим декларацию в срок, последует сначала предупреждение, а затем – штраф в 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

К слову, проверять наличие ошибок по декларациям начнут только с 2025 года, когда будет полностью внедрено всеобщее декларирование.

Ранее мы писали, как законно не участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования в 2024 году. А недавно министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, почему в свободном доступе до сих пор нет деклараций чиновников.

"Ранее же уже был закон, что чиновники уже должны были публиковать декларации. Но по какой-то причине кто-то оттягивает. Решили, каким образом: у нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов. Конечный – в 2025 году. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано", – подчеркнул Жамаубаев.

По информации на сайте "Электронного правительства", всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

Так, с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

С 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

С 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года – оставшиеся категории граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2032852-nuzhno-li-deklarirovat-kogda-daesh-dengi-v-dolg-v-kazahstane/