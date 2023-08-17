Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нужно ли декларировать, когда даешь деньги в долг в Казахстане

Опубликовано:

Бумажник на столе
Бумажник. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге РСК Астаны замглавы департамента госдоходов разъяснил, нужно ли в Казахстане декларировать деньги, отданные в долг, передает корреспондент NUR.KZ.

В департаменте КГД напомнили, что с этого года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, на котором к лицам, сдающим декларацию, присоединились госслужащие и работники квазигоссектора, а также их жены и мужья.

У представителей КГД журналисты уточнили, нужно ли декларировать деньги, отданные или полученные в долг.

"В данном случае (в декларации – прим. ред.) должен отразить тот, кто дает в долг, а также тот, кто получает в долг. Вместе с тем должно быть нотариально заверено данное соглашение по передаче долга.

Также и кто дает под проценты – в последующих годах он уже должен отражать в декларации сумму как доходы, полученные по процентам от доходов", – пояснил замглавы департамента госдоходов Астаны Канат Балтабеков.

Также в департаменте КГД Астаны сегодня рассказали, что более 120 тысяч астанчан сдадут налоговую отчетность на данном этапе. Не сдавшим декларацию в срок, последует сначала предупреждение, а затем – штраф в 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

К слову, проверять наличие ошибок по декларациям начнут только с 2025 года, когда будет полностью внедрено всеобщее декларирование.

Ранее мы писали, как законно не участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования в 2024 году. А недавно министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, почему в свободном доступе до сих пор нет деклараций чиновников.

"Ранее же уже был закон, что чиновники уже должны были публиковать декларации. Но по какой-то причине кто-то оттягивает. Решили, каким образом: у нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов. Конечный – в 2025 году. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано", – подчеркнул Жамаубаев.

По информации на сайте "Электронного правительства", всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

Так, с 1 января 2021 года доходы декларируют:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

С 1 января 2023 года:

  • работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
  • работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

С 1 января 2024 года:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года – оставшиеся категории граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2032852-nuzhno-li-deklarirovat-kogda-daesh-dengi-v-dolg-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.