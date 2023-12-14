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Нужно ли будет декларировать дорогостоящие подарки, рассказали в Минфине

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Мужчина подписывает документ
Документ. Иллюстративное фото: Richard Drury / Getty Images

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сегодня в сенате рассказал о механизмах всеобщего декларирования, отметив, что входную декларацию должны сдать все казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ержана Биржанова нужно ли будет декларировать подарки. Такие слухи сейчас распространяются среди казахстанцев.

"Вам могли подарить машину, деньги. Все мы ходим в гости, поздравляем друг друга. Подарки между физическими лицами не подлежат отражению", – заявил вице-министр.

В целом, по его данным, входную декларацию, то есть форму 250, должны сдать все. В ней будут отображаться все активы.

"Должны сдать все, в том числе пенсионеры, студенты, как раз подпадающие под категорию СУСН (социально уязвимые слои населения – прим. ред.). По нашим оценкам, на четвертом этапе могут сдать отчетность более 6,5 млн человек.

В целом систему всеобщего декларирования зайдут 13 млн человек. Но в дальнейшем, если в 2026 или 2027 году пенсионер будет получать только пенсию и не будет заниматься предпринимательской деятельностью, то будем рассматривать вариант, чтобы он не сдавал декларацию. Уже данные по нему мы получали в автоматическом режиме", – пояснил Биржанов.

Он также указал на то, что от граждан не требуется заполнения данных по недвижимости.

"Мы не требуем заполнения там квартир, тех средств, которые уже стоят на учете – они автоматически подгружаются, их не надо заполнять.

Если у вас зарубежные счета, депозиты или недвижимость, то это надо указать. Я надеюсь, что у 99% казахстанцев таких сложных моментов нет по отражению активов за рубежом. Это отдельная категория (граждан – прим. ред.), которые могут обратиться за юрпомощью.

В свою очередь мы размещаем разъяснительные ролики. Мы эту работу будем чаще проводить", – добавил вице-министр.

Напомним, в 2024 году в Казахстане начнется очередной этап всеобщего декларирования, который затронет предпринимателей и юридических лиц. Мы рассказывали о том, что и как нужно будет сдавать этим гражданам.

Всеобщее декларирование в Казахстане

По информации на сайте "Электронного правительства", всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

Так, с 1 января 2021 года доходы декларируют:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

С 1 января 2023 года:

  • работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
  • работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

С 1 января 2024 года:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года – оставшиеся категории граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050833-nuzhno-li-deklarirovat-dorogostoyaschie-podarki-rasskazali-v-minfine/

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