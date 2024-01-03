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Токаева попросили оценить работу казахстанского правительства

Опубликовано:

Правительство РК
Правительство РК. Фото: t.me/KZgovernment

Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Egemen Qazaqstan" высказался о работе казахстанского правительства - он напомнил, что нынешний состав был сформирован лишь год назад.

Как напомнил интервьюер, сегодня многих казахстанцев беспокоят рост цен, повышение тарифов, вопросы занятости, общая ситуация в регионах. В связи с этим журналист поинтересовался, способно ли нынешнее Правительство, занятое множеством оперативных вопросов, решать задачи стратегические.

Он попросил главу государства оценить эффективность работы правительства в целом.

"Перед Правительствами всех стран стоят и оперативные, и стратегические задачи. И Казахстан здесь не исключение. Главный вопрос — оптимальное распределение ресурсов и эффективное планирование.

Нынешний состав Правительства сформирован только весной прошлого года. Конституционная реформа и парламентские выборы «обнулили» мандат Парламента и Правительства. Согласно Конституции, Правительство сложило полномочия перед вновь избранным составом Мажилиса. Кандидатуру нового главы кабинета министров представила партия Amanat, занявшая большинство мест в Мажилисе. Не буду скрывать, партия сделала это, проведя консультации с Президентом. Экономический блок ее предвыборной платформы был сформирован на основе программы действующего Правительства.

Полномочия Правительства значительно расширены. После сентябрьской реорганизации Администрация Президента сосредоточилась на стратегических направлениях социально-экономического развития страны и больше не занимается детальной опекой Правительства, отдельных министерств и ведомств. Теперь Администрация выступает как политический штаб, не вмешивающийся в работу исполнительной власти в режиме «ручного управления». Дублировавшиеся ранее функции переданы Правительству. Прерогатива принятия отраслевых решений также перешла на уровень Правительства и профильных органов. Повысилась бюджетная самостоятельность регионов.

Одним словом, инструментов у Правительства хватает. С его стороны требуется продуманная стратегия действий и, конечно, воля для успешного решения поставленных задач. Правительство просило предоставить ему самостоятельность и дополнительные полномочия — оно их получило. Но надо понимать, что и спрос теперь будет особый", - ответил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053635-tokaeva-poprosili-otsenit-rabotu-kazahstanskogo-pravitelstva/

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