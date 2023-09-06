Почему у нескольких вице-премьеров забрали должности министров, спросили Жамаубаева

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Вице-премьер-министра Ерулана Жамаубаева в кулуарах мажилиса спросили, является ли понижением факт, что у других заместителей премьера забрали должности министров, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди шести заместителей премьер-министра Алихана Смаилова некоторые чиновники совмещали эту должность с постом министра.

К примеру, Тамара Дуйсенова была заместителем премьера и министром труда и соцзащиты, а Серик Жумангарин – также зампремьера и министром торговли и интеграции. После перемен в правительстве у обоих забрали посты министров, но сохранили им должности заместителей премьер-министра.

"Это решение политическое. Но я еще раз говорю: это дает возможность тем коллегам, которые раньше работали и на министерство, и на правительство, сосредоточиться на работе. Очень много поездок.

Тот же Серик Макашевич (Жумангарин – прим. ред.) постоянно в поездках. Это очень утомляет человека, и мало времени остается на то, чтобы развивать свою отрасль и работать непосредственно с министерством. Думаю, будет более системная работа, нежели работа с министерством. Я считаю, что это правильно", – прокомментировал Жамаубаев.

Напомним, на прошлой неделе указом главы государства Серик Жумангарин был назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан и освобожден от ранее занимаемой должности министра торговли и интеграции. Его пост в министерстве занял Арман Шаккалиев.

Также Тамара Дуйсенова была назначена заместителем премьер-министра РК. При этом она была освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения. Эту должность заняла Светлана Жакупова.

В целом как поменялся состав правительства в Казахстане, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035483-pochemu-u-neskolkih-vitse-premerom-zabrali-dolzhnosti-ministrov-sprosili-zhamaubaeva/