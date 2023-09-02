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Марат Ахметжанов освобожден от должности министра внутренних дел

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Марат Ахметжанов
Марат Ахметжанов. Фото: gov.kz

Указом главы государства Марат Ахметжанов освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По информации официального сайта Министерства внутренних дел РК, генерал-полковник полиции Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.

В 1991 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".

Карьеру начал в 1991 году. Сначала был стажером, а затем следователем прокуратуры Темиртау.

1993-1996 годы - старший следователь по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей Управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.

1996-1997 годы - начальник отдела Управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник Управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

1997-1998 годы - начальник Управления расследования Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел.

1998 - 2001 годы - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.

2001-2003 годы - начальник Департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

2003-2006 годы - прокурор Павлодарской области.

2006-2009 годы - прокурор Южно-Казахстанской области.

2009-2012 годы - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

2012-2014 годы - заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2014-2016 годы - руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

2016-2021 годы - заместитель генерального прокурора РК.

С 2021 по 2022 год работал председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

С 25 февраля 2022 года был министром внутренних дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034991-marat-ahmetzhanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-vnutrennih-del/

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