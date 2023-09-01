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Токаев освободил ряд министров от должностей

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Зал для заседания правительства
Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

Сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил глав ряда министерств от должностей - глава государства подписал соответствующие указы, сообщается на официальном сайте Акорды.

Указами президента:

Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан;

Дархан Кыдырали
Дархан Кыдырали. Фото: gov.kz

Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан;

Асхат Оралов
Фото: акимат Атырауской области

Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Зульфия Сулейменова
Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Позже стало известно, что по указу главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента ряд чиновников был освобожден от должностей.

В связи с изменениями глава государства провел ряд кадровых назначений, в том числе назначил себе новых помощников.

Также сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания министерства транспорта.

Еще в Послании народу Казахстана заявил о создании еще одного министерства в нашей стране - будет создано министерство водных ресурсов и ирригации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034942-tokaev-osvobodil-ryad-ministrov-ot-dolzhnostey/

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