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Информацию об уходе Мусина с поста министра опровергли в МЦРИАП

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Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В МЦРИАП опровергли информацию, распространившуюся в соцсетях, о том, что действующий глава министерства Багдат Мусин переходит на другую должность, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что в соцсетях распространяется информация о переходе главы министерства Багдата Мусина на другую должность. Данную информацию назвали не соответствующей действительности.

"На сегодняшний день министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает свои обязанности в своей должности. Распространяемая информация не соответствует действительности", – сообщил представитель Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Напомним, что на должность главы МЦРИАП Багдат Мусин был назначен еще в сентябре 2020 года. Его переназначали на данный пост дважды – в январе 2022 года и в апреле текущего года.

До этого, согласно информации на официальном сайте Минцифры, он был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям, а также первым заместителем министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Недавно Мусин высказался о мобильном трафике, потребляемом казахстанцами. По его мнению, жители страны должны научиться пользоваться интернетом "более осознанно". Также, глава Минцифры оповещал, что они не успевают подключить школы к интернету от Starlink до конца 2023 года.

Перед этим, в октябре, Мусин извинялся перед казахстанцами за сбои в работе интернета. Позже он рассказал, когда в нашей стране запустят YouTube Premium и платформу по онлайн-петициям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052947-informatsiyu-ob-uhode-musina-s-posta-ministra-oprovergli-v-mtsriap/

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