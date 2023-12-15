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"Если 25 Гб не хватает, надо задуматься": Мусин призвал казахстанцев контролировать свое нахождение в соцсетях

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Женщина ищет товар в интернете.
Смартфон. Иллюстративное фото: Geber86/Getty Images

Глава Минцифры Багдат Мусин высказался о мобильном трафике, потребляемом казахстанцами. По его мнению, жители страны должны научиться пользоваться интернетом "более осознанно", передает NUR.KZ.

"В целом, 25 Гб если не хватает, то, наверное, человеку надо задуматься о том, сколько он реально... что, возможно, он потребляет больше, чем надо. Потому что 25 Гб — это очень большой объем и в социальных сетях сидеть и просматривать информацию на 25 Гб — не сказать, что супер полезно.

Поэтому, как я ранее говорил, если это обычный житель страны, который работает восемь часов, который трудится, он на самом деле не может столько интернета потреблять", сообщил Багдат Мусин на брифинге "Цифры от Минцифры: итоги года".

По словам министра, человек дома подключается к Wi-Fi, а на работе он трудится на рабочем месте.

"В целом, интернет-гигиена — это тоже вопрос. Но я не за то, чтобы операторы устанавливали тарифы свои таким образом устанавливали. Я за то, чтобы люди нашей страны научились пользоваться мобильным интернетом более, так скажем, осознанно, и использование соцсетей может нести пользу и вред, потому что человек на самом деле должен контролировать свое нахождение в соцсетях, это для его блага", заключил министр.

Напомним, ранее Мусин признал, что к качеству интернета в Казахстане есть вопрос. Он также отметил, что видел петицию об отставке после того, как сравнил скорость казахстанского интернета с интернетом в Токио.

Также он говорил, что одной из причин плохого интернета стало то, что пользователи "зависают в интернете", что приводит к высокой нагрузке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2051033-esli-25-gb-ne-hvataet-nado-zadumatsya-musin-prizval-kazahstantsev-kontrolirovat-svoe-nahozhdenie-v-sotssetyah/

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