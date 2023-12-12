Когда в Казахстане запустят YouTube Premium и платформу по онлайн-петициям, ответил Мусин

Глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил сегодня, что платформа по онлайн-петициям находится в разработке. Также министр высказался о появлении в Казахстане YouTube Premium, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Платформа по онлайн-петициям готовится, есть же закон – мы в соответствии с законом включим, там есть отлагательная норма. Мы к этому времени, когда она должна работать, мы ее включим", – сообщил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Глава ведомства подтвердил, что платформа будет функционировать с апреля 2024 года.

"Закон же предусматривает, чтобы она с апреля работала, поэтому с апреля и будет работать", – добавил Мусин.

Также министр рассказал, когда в Казахстане появится YouTube Premium.

"Когда я к ним ездил в начале года (к представителям Google – прим. ред.), то выражал большую просьбу, что казахстанцы хотят, чтобы у нас работал YouTube Premium. Они заверили, что проводят определенную работу.

Недавно на одной конференции первый вице-министр цифрового развития Каныш Тлеушин проводил переговоры с представителем Google. Они заверили, что до конца года, может, не получится, но в следующем году обязательно включат. Это зависит не от геополитических или других вопросов, это именно сугубо экономический аспект", – сообщил Мусин.

Он добавил, что все необходимые условия казахстанская сторона выполнила.

"Они (представители Google – прим. ред.) смотрят страну, смотрят экономический аспект, насколько количество пользователей здесь преобладает, чтобы им включить эту возможность – это первое.

Второе – это договоры с нашими производителями произведений – это тоже не заключили. Они сейчас будут проводить работу с юридическими лицами, нанимать будут юридические компании, чтобы они помогали решать (вопрос – прим. ред.) заключения договоров со всеми авторами произведений – это интеллектуальные права и так далее. Поэтому несколько экономических аспектов на экономической плоскости, которые YouTube сейчас решает", – пояснил глава МЦРИАП.

Мусин отметил, что по мере реализации определенных задач Premium обязательно включат в Казахстане.

Добавим, в официальной справке от Google говорится, что YouTube Premium – это платная подписка, с которой у пользователей появляются дополнительные возможности, в том числе:

смотреть видео на YouTube без рекламы;

скачивать видео и плейлисты, чтобы они были доступны без подключения к интернету;

включать видео в фоновом режиме, когда пользуетесь другими приложениями или экран устройства выключен.

Напомним также, что еще в декабре прошлого года отмечалось, что в Казахстане планируется введение института петиций, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения.

В октябре этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о петициях – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

В начале декабря в Минюсте сообщили, что набравшая 150 тыс. подписей петиция против бытового насилия не имеет законной силы. Глава ведомства Азамат Ескараев, комментируя этот вопрос, сослался на вышеупомянутый закон, согласно которому петиции нужно составлять на соответствующей онлайн-платформе. При этом министр добавил, что на базе новой платформы петицию можно будет запустить снова.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева в свою очередь заявила, что петиция против бытового насилия обязательно будет учтена при работе госорганов.