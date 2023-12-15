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30 лет независимости Казахстана

"До конца года мы не успеваем": Мусин о подключении школ к интернету Илона Маска

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Человек держит смартфон с логотипом Starlink
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Глава Минцифры Багдат Мусин на брифинге в Астане высказался о подключении школу Казахстана к спутниковому интернету Starlink, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что к этому часу к Starlink подключили 10 школ, чтобы продемонстрировать, как это работает.

"На этой неделе заключен договор на поставку и установку 2 тысяч аппаратов.

До конца марта будет подключено две тысячи школ. До конца 2023 года мы не успеваем, потому что оборудование находится в США. Сейчас оно в пути. После того, как оно придет, пройдет таможенную очистку и сертификацию, направим его для установки в школах", — заявил Мусин.

Интернет от Starlink в Казахстане

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2023 года 10 сельских школ Казахстана в тестовом режиме подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

В середине октября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX - по словам министра, приблизительная сумма варьируется в размере около 200 долларов за точку (93 тыс. тенге). В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

В ноябре в Минцифры прокомментировали объявления, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX и рассказали, какой штраф заплатят граждане, которые незаконно подключатся к данному виду связи.

Тогда же Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут устанавливать законно интернет от Starlink.

При этом еще весной прошлого года года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к интернету в отдельных регионах Казахстана. Тогда он говорил, что проблему с доступом к интернету планируют решать в том числе с помощью спутников связи.

Отметим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX - американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском.

Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2051036-do-kontsa-goda-my-ne-uspevaem-musin-o-podklyuchenii-shkol-k-internetu-ilona-maska/

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