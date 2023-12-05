Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новое месторождение нефти ввели в эксплуатацию на западе Казахстана

Опубликовано:

Камера пуска и приема средств очистки и диагностики
Нефтепровод. Иллюстративное фото: cpc.ru

Вчера, 4 декабря, в Мугалжарском районе Актюбинской области состоялся ввод в промышленную эксплуатацию месторождения Восточный Урихтау, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается на официальном сайте нацкомпании "КазМунайГаз", нефтегазовое месторождение Восточный Урихтау было открыто в 2015 году. Извлекаемые запасы нефти составляют 4,7 млн тонн, растворенного газа — 2,5 млрд кубометров.

Отмечается, что оно относится к сложным проектам по добыче углеводородов из-за высокого содержания сероводорода в продукции (3,5% и более).

"На фоне истощения запасов действующих зрелых месторождений нефти и газа запуск данного месторождения представляет особую важность в части увеличения ресурсов углеводородного сырья для обеспечения энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении нацкомпании.

В рамках дальнейшего развития месторождения Восточный Урихтау планируется бурение дополнительно еще 9 эксплуатационных скважин. Это позволит увеличить объемы добычи нефти до 200 тыс. тонн в год, а добычу попутного газа до 100 млн кубометров в год.

"Учитывая нехватку газа на внутреннем рынке, реализация проекта Урихтау стратегически важна. Запуск месторождения позволит получить дополнительные объемы товарного и сжиженного газа для Актюбинского региона", - подчеркнули в нацкомпании.

В 2024 году на Восточном Урихтау добыча нефти и газа ожидается в объеме 89 тыс. тонн нефти и порядка 46 млн кубометров газа.

В "КазМунайГаз" добавили, что запуск Восточного Урихтау - важный шаг к полномасштабному освоению месторождения Центральный Урихтау. Центральный Урихтау является газоконденсатным месторождением и содержит значительные запасы природного газа. По данному участку планируется добыча газа в объеме 1 млрд кубометров в год.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что Казахстан сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года. Такое решение было принято странами ОПЕК+.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049116-novoe-mestorozhdenie-nefti-vveli-v-ekspluatatsiyu-na-zapade-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.