Новое месторождение нефти ввели в эксплуатацию на западе Казахстана

Вчера, 4 декабря, в Мугалжарском районе Актюбинской области состоялся ввод в промышленную эксплуатацию месторождения Восточный Урихтау, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается на официальном сайте нацкомпании "КазМунайГаз", нефтегазовое месторождение Восточный Урихтау было открыто в 2015 году. Извлекаемые запасы нефти составляют 4,7 млн тонн, растворенного газа — 2,5 млрд кубометров.

Отмечается, что оно относится к сложным проектам по добыче углеводородов из-за высокого содержания сероводорода в продукции (3,5% и более).

"На фоне истощения запасов действующих зрелых месторождений нефти и газа запуск данного месторождения представляет особую важность в части увеличения ресурсов углеводородного сырья для обеспечения энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении нацкомпании.

В рамках дальнейшего развития месторождения Восточный Урихтау планируется бурение дополнительно еще 9 эксплуатационных скважин. Это позволит увеличить объемы добычи нефти до 200 тыс. тонн в год, а добычу попутного газа до 100 млн кубометров в год.

"Учитывая нехватку газа на внутреннем рынке, реализация проекта Урихтау стратегически важна. Запуск месторождения позволит получить дополнительные объемы товарного и сжиженного газа для Актюбинского региона", - подчеркнули в нацкомпании.

В 2024 году на Восточном Урихтау добыча нефти и газа ожидается в объеме 89 тыс. тонн нефти и порядка 46 млн кубометров газа.

В "КазМунайГаз" добавили, что запуск Восточного Урихтау - важный шаг к полномасштабному освоению месторождения Центральный Урихтау. Центральный Урихтау является газоконденсатным месторождением и содержит значительные запасы природного газа. По данному участку планируется добыча газа в объеме 1 млрд кубометров в год.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что Казахстан сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года. Такое решение было принято странами ОПЕК+.