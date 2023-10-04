В Казахстане будет газовый бум, заявил глава QazaqGaz

На XV Евразийском форуме KAZENERGY глава НК QazaqGaz заявил о предстоящем газовом буме в Казахстане – газ сменит нефть и станет "голубой кровью" казахстанской экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава правления НК QazaqGaz Санжар Жаркешов сегодня заявил, что газ становится новым драйвером экономического роста – при этом у Казахстана есть большие его запасы.

"Мы когда-то называли нефть "черной кровью" Казахстана, но сегодня появляется второй вид крови, (газ – прим. ред.) – "голубая кровь" казахстанской экономики.

Все наши роуд-шоу, все наши мероприятия говорят о том, что в Казахстане будет газовый бум. В прошлом Казахстан совершил крупнейшее открытие нефти – Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, но сегодня дело стоит за газом. И наше дело – сделать газ экономически жизнеспособным", –заявил Санжар Жаркешов.

По его мнению, Казахстан может стать газовой державой.

"Если говорить точно, то прогнозируется 62 млн кубов – это уже одобренные и извлекаемые запасы. Это ставит нас на 15 место (по запасам газа в мире – прим. ред.), но это мы лишь только затронули поверхность. Мы потенциально можем конвертировать эти 62 млн в доказанные и разведанные запасы.

Если сейчас мы на 15 месте, то мы легко можем войти в топ-10, если подтвердим эти запасы. Да у нас также много попутного газа, есть потенциальные месторождения, требующие дополнительной разведки, большие запасы газа. Так что Казахстан может и станет газовой державой, но по крайней мере региональным лидером мы можем стать", – заявил Жаркешов.

Напомним, в феврале этого года экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков рассказал, что с каждым годом в Казахстане растет потребление газа. Также он сообщил, что в стране уже заложены в бюджет и реализуются проекты газификации ряда ТЭЦ.

Позже в НК QazaqGaz сообщили, что на юге и западе страны наблюдается перерасход газа. Для решения данной проблемы предлагалось внедрить социальный минимум его потребления.

В начале июня министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил об увеличении оптовых и розничных цен на газ в Казахстане с 1 июля 2023 года. Также он высказывался о газификации севера и востока страны.

"Если говорить о среднесрочном периоде газификации Павлодара, Восточного Казахстана, то нам надо понимать, что мы можем рассчитывать на ресурсы только российского газа. Тут будут сложные переговоры по цене.

Нужно понимать, что дешевого газа не будет. Период дешевых цен на энергоносители в мире закончился", – заявил министр.