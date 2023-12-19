Когда казахстанцы будут напрямую летать в Нью-Йорк, Токио и Шанхай, рассказали в Минтранспорта

Глава Минтранспорта сегодня на заседании кабмина рассказал, что в ближайшие годы из Казахстана планируется запустить международные рейсы в крупные мировые города, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что по международным воздушным перевозкам в настоящее время выполняются рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира – всего 567 рейсов в неделю.

"За последние два года были открыты 32 международных авиамаршрута в Милан, Доху, Абу-Даби, Эль-Кувейт и другие города. В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк.

В этом году выданы разрешения на полеты в Казахстан шести иностранным авиакомпаниям. Кроме того, были внесены поправки в режим "открытого неба" и сняты все ограничения на использование пятой степени "свободы воздуха", – рассказал министр.

Таким образом, по его данным, с 14 марта 2024 года крупнейшая азиатская лоукост компания Air Asia приступит к выполнению рейсов в направлении Алматы – Куала-Лумпур, и в дальнейшем планирует выполнять полеты с использованием пятой степени "свободы воздуха" в Джидду.

По словам Карабаева, все это усилит конкуренцию на рынке и повысит доступность билетов.

Напомним, в январе в КГА сообщали, что в 2023 году в период весенне-летней навигации будет осуществлено открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе.

В марте авиаперевозчики заявляли о планах запустить из Казахстана прямые рейсы в Самарканд, Фергану и Бухару. С 15 августа компания-лоукостер из Индии начала осуществлять полеты по маршруту Дели – Алматы.

В сентябре депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев раскритиковал авиакомпанию FlyArystan. По его словам, стоимость билетов перевозчика не является бюджетной. На его заявления ответили представители авиакомпании.

Позже в Комитете гражданской авиации сообщили, что в Казахстане может появиться еще один лоукостер. В начале декабря стало известно, когда в аэропортах страны введут бесконтактную регистрацию на рейсы.