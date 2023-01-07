Новые международные рейсы запустят из Казахстана в 2023 году

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2023 году из Казахстана в ряд стран будут запущены новые международные рейсы. Об этом сообщается официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Как отметили в КГА, на сегодняшний день полностью восстановлены внутренние перевозки, их объемы вернулись на допандемийный уровень (57 маршрутов 687 рейсов в неделю). Возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.

В этом году, по информации КГА, ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.

Также планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

Планируется открыть рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор.

Также авиационные власти Казахстана намерены увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы – Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы – Лондон, из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу.

Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент – Кутаиси.

Малазийский лоукостер "Air Asia X" с весенне-летней навигации 2023 года планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания "Thai Air Asia" - из Бангкока в Алматы.

Группа компании "Air Asia Aviation Group" при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривает вопрос дальнейшего следования в города Москва (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью "свободы воздуха".

Авиакомпании "Qeshm Air"» планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха".

Между тем "Эйр Астана" прорабатывает вопрос выполнения 2 регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы – Тель-Авив в среднесрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004500-novye-mezhdunarodnye-reysy-zapustyat-iz-kazahstana-v-2023-godu/