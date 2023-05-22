Прямые полеты из Дели в Алматы запустят с августа

Борт самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Низкобюджетная компания из Индии с 15 августа будет осуществлять полеты по маршруту Дели – Алматы, сообщается в Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

"Индийская низкобюджетная авиакомпания "IndiGo" планирует с 15 августа 2023 года начать полеты в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах типа А-320 и А-321", – говорится в публикации КГА.

Отмечается, что авиакомпания "IndiGo" – крупнейший низкобюджетный перевозчик Индии.

"Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – рассказали в Комитете.

"IndiGo" – крупнейший индийский лоукост-авиаперевозчик (low-cost carrier). Авиакомпания была создана в августе 2006 года, рассказали в КГА МИИР.

Парк авиакомпании состоит порядка из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и др.).

Ранее мы писали, что число прямых рейсов из Астаны в Ташкент увеличат в Казахстане. А в начале марта стало известно, что в нашей стране планируется открыть прямые рейсы в Самарканд, Фергану и Бухару.

Также сегодня Air Astana перенесла ряд рейсов из-за ремонта в столичном аэропорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021571-byudzhetnye-polety-iz-deli-v-almaty-budet-osuschestvlyat-aviakompaniya-iz-indii/