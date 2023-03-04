Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Самарканд, Фергану и Бухару

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится, также авиаперевозчики планируют запустить прямые рейсы в Самарканд, Фергану и Бухару, об этом сообщается в Telegram-канале КГА.

В Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана – обсуждалось дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов. Делегацию РК возглавил председатель комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев, делегацию РУ – заместитель министра транспорта Жасурбек.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации, стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в два раза по маршрутам Астана – Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю (рост 80%) и Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю (рост 200%), а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю.

"Так, на основании достигнутых договоренностей с весенне-летнего периода текущего года авиакомпании "Эйр Астана" и "Uzbekistan Airways" планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю", - говорится в сообщении КГА.

Кроме того, казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности полеты и авиационной безопасности.

Согласно информации на сайте "Эйр Астаны", авиакомпания выполняет прямые регулярные рейсы из Ташкента в Алматы и Астана, а города Казахстана из Ташкента соединяет стыковочными рейсами.

Отметим, вчера в Шымкенте состоялась неформальная встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщалось, президенты обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

В декабре прошлого года президент Казахстана посещал с государственным визитом Узбекистан. Тогда Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы и договор о союзнических отношениях двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011739-kazahstan-planiruet-otkryt-pryamye-reysy-v-samarkand-ferganu-i-buharu/