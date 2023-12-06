Когда в аэропортах Казахстана введут бесконтактную регистрацию на рейсы, рассказали в Минтранспорта

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев высказался о сроках введения в аэропортах Казахстана бесконтактной системы регистрации на рейсы, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев напомнил, что бесконтактная система регистрации на внутренние перелеты внедрена в Астане.

"Для международных рейсов необходима синхронизация в законодательстве. То есть в первую очередь это доступ к биометрической базе данных. Соответственно, это интеграция систем, которая есть у погранслужбы, таможенной службы и авиакомпаний", – добавил он.

Он сообщил, что такую систему регистрации на международные рейсы могут ввести уже в 2024 году. Для этого в аэропортах установят специальные арки.

Напомним, двумя неделями ранее стало известно, что в столичном аэропорту внедрят возможность прохождения регистрации на рейс с помощью биометрии. В тестовом режиме система будет работать в конце ноября.

Сегодня также вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил о возможном появлении в Казахстане новой авиакомпании.

Добавим, что Талгат Ластаев, ранее возглавлявший Комитет гражданской авиации в октябре текущего года был назначен на должность вице-министра транспорта Казахстана.