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30 лет независимости Казахстана

Новый лоукостер может появиться в Казахстане

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев на брифинге Минтранса сегодня сообщил, что в Казахстане может появиться еще один лоукостер, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава КГА Талгат Ластаев отметил, что Казахстан открыт для всех инвесторов.

"Новый лоукостер – мы открыты, ведем сейчас переговоры с разными компаниями, никаких ограничений нет.

По моей информации, несколько инвесторов сейчас рассматривают такую возможность создания как пассажирской компании, так и грузовой компании. В принципе, это чисто такая бизнес-модель, которая сейчас рассматривается и, возможно, в перспективе кто-то из инвесторов вложится – и будет создана компания", – заявил он.

По его словам, никаких институциональных ограничений в Казахстане нет.

"Это не российские инвесторы. Это Персидский залив, Китай и Юго-Восточная Азия", – резюмировал глава КГА.

По информации на сайте Комитета гражданской авиации, первым лоукостером (бюджетной авиакомпанией) в Казахстане считается FlyArystan – дочернее подразделение авиакомпании Air Astana.

Свой первый рейс лоукостер выполнил весной 2019-го. Тогда сообщалось, что авиакомпания предлагает пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону.

Напомним, что недавно мажилисмен Ержан Бейсенбаев выступил с критикой в адрес FlyArystan. По его словам, цены на их билеты дорогие – такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами.

Представители FlyArystan ответили на заявление депутата. Они отметили, что с их появлением более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах. А с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась: изменилось лишь поведение пассажиров – их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038655-novyy-loukoster-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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