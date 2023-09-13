Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В FlyArystan ответили на критику депутатов по поводу высоких цен на авиабилеты

Опубликовано:

Борт самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Мажилисмен призвал снизить цену билетов FlyArystan. В авиакомпании ответили, что с их появлением большее число казахстанцев смогли позволить себе полеты на самолете, пишет корреспондент NUR.KZ.

"В 2019 году, когда создавался первый отечественный лоукостер Fly Arystan, в мажилис пришли руководители министерства индустрии и инфраструктуры, а также комитета гражданской авиации, которые заверяли, что цель компании – охватить территориально города авиасудами, составить конкуренцию дорогостоящим рейсам и продавать билеты по доступной цене, не превышающей 10 тысяч тенге", – сказал депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев.

По мнению мажилисмена, на самом деле конкуренции не было, билеты оказались не дешевле Air Astana и других. Последнее вызвало недовольство пассажиров.

"Даже бухгалтерия этих двух компаний не разделена, у двух компаний один владелец – это монополия. Конечно, эти две компании не могут конкурировать друг с другом. На некоторых направлениях стоимость билетов на Fly Arystan составляет от 37 тысяч до 97 тысяч тенге, например, от Астаны до Актобе или Атырау. Цены на билеты лоукостера такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами", – утверждает мажилисмен.

Он привел в пример лоукостеры в Турции, цены которых, по его словам, намного ниже, чем у Turkish Airlines. Однако эта дешевизна не отражается на качестве услуг.

"Полуторачасовой перелет лоукостером Fly Arystan из Астаны в Алматы обойдется в два раза дороже, чем аналогичный маршрут в Европе, США или Китае.

У нас, чтобы купить дешевый авиабилет, пассажиры должны связаться с кассой авиакомпании за три недели. Но при возникновении непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем или по семейным причинам, граждане сталкиваются с высокой стоимостью дешевых авиабилетов", – отметил Бейсенбаев.

Он потребовал снизить стоимость билетов Fly Arystan, сделав цены доступными для граждан, а также отделить Fly Arystan от Air Astana и приватизировать компанию-лоукостер для создания конкуренции в будущем.

Ответ FlyArystan

На заявления Бейсенбаева ответили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.

"FlyArystan – первая лоукост авиакомпания в Казахстане. Сегодня ее услугами воспользовались более 12 миллионов человек, из них 49% приобрели авиабилеты менее чем за 15 тысяч тенге. С появлением на рынке FlyArystan более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Отмечается, что с 2019 года благодаря их компании по Казахстану на 50% снизилась стоимость перелетов, а общий объем авиаперевозок увеличился на 300%. Вдобавок сейчас на самолете летают 8 млн пассажиров, тогда как в 2018 году данный показатель составлял 3 млн человек.

"После запуска авиакомпании билеты по самому низкому тарифу на весенне-летний сезон 2019 года продавались за 2-4 недели до даты вылета. Спустя 4 года статистика кардинально изменилась и теперь срок предварительной покупки билетов на все маршруты составляет 6-8 месяцев. Поэтому большинство мест на это лето пассажиры приобрели еще в начале года", – отметил перевозчик.

В пресс-службе отметили, что с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась, изменилось лишь поведение пассажиров: их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.

Добавим, на сайте Комитета гражданской авиации сообщается, что FlyArystan – это первый казахстанский лоукостер, то есть бюджетная авиакомпания, дочернее подразделение авиакомпании Air Astana.

Свой первый рейс лоукостер выполнил весной 2019-го. Тогда сообщалось, что авиакомпания предлагает пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036492-v-flyarystan-otvetili-na-kritiku-deputatov-po-povodu-vysokih-tsen-na-aviabilety/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.