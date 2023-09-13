В FlyArystan ответили на критику депутатов по поводу высоких цен на авиабилеты

Мажилисмен призвал снизить цену билетов FlyArystan. В авиакомпании ответили, что с их появлением большее число казахстанцев смогли позволить себе полеты на самолете, пишет корреспондент NUR.KZ.

"В 2019 году, когда создавался первый отечественный лоукостер Fly Arystan, в мажилис пришли руководители министерства индустрии и инфраструктуры, а также комитета гражданской авиации, которые заверяли, что цель компании – охватить территориально города авиасудами, составить конкуренцию дорогостоящим рейсам и продавать билеты по доступной цене, не превышающей 10 тысяч тенге", – сказал депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев.

По мнению мажилисмена, на самом деле конкуренции не было, билеты оказались не дешевле Air Astana и других. Последнее вызвало недовольство пассажиров.

"Даже бухгалтерия этих двух компаний не разделена, у двух компаний один владелец – это монополия. Конечно, эти две компании не могут конкурировать друг с другом. На некоторых направлениях стоимость билетов на Fly Arystan составляет от 37 тысяч до 97 тысяч тенге, например, от Астаны до Актобе или Атырау. Цены на билеты лоукостера такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами", – утверждает мажилисмен.

Он привел в пример лоукостеры в Турции, цены которых, по его словам, намного ниже, чем у Turkish Airlines. Однако эта дешевизна не отражается на качестве услуг.

"Полуторачасовой перелет лоукостером Fly Arystan из Астаны в Алматы обойдется в два раза дороже, чем аналогичный маршрут в Европе, США или Китае.

У нас, чтобы купить дешевый авиабилет, пассажиры должны связаться с кассой авиакомпании за три недели. Но при возникновении непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем или по семейным причинам, граждане сталкиваются с высокой стоимостью дешевых авиабилетов", – отметил Бейсенбаев.

Он потребовал снизить стоимость билетов Fly Arystan, сделав цены доступными для граждан, а также отделить Fly Arystan от Air Astana и приватизировать компанию-лоукостер для создания конкуренции в будущем.

Ответ FlyArystan

На заявления Бейсенбаева ответили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.

"FlyArystan – первая лоукост авиакомпания в Казахстане. Сегодня ее услугами воспользовались более 12 миллионов человек, из них 49% приобрели авиабилеты менее чем за 15 тысяч тенге. С появлением на рынке FlyArystan более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Отмечается, что с 2019 года благодаря их компании по Казахстану на 50% снизилась стоимость перелетов, а общий объем авиаперевозок увеличился на 300%. Вдобавок сейчас на самолете летают 8 млн пассажиров, тогда как в 2018 году данный показатель составлял 3 млн человек.

"После запуска авиакомпании билеты по самому низкому тарифу на весенне-летний сезон 2019 года продавались за 2-4 недели до даты вылета. Спустя 4 года статистика кардинально изменилась и теперь срок предварительной покупки билетов на все маршруты составляет 6-8 месяцев. Поэтому большинство мест на это лето пассажиры приобрели еще в начале года", – отметил перевозчик.

В пресс-службе отметили, что с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась, изменилось лишь поведение пассажиров: их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.

Добавим, на сайте Комитета гражданской авиации сообщается, что FlyArystan – это первый казахстанский лоукостер, то есть бюджетная авиакомпания, дочернее подразделение авиакомпании Air Astana.

Свой первый рейс лоукостер выполнил весной 2019-го. Тогда сообщалось, что авиакомпания предлагает пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону.