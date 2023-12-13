"Нельзя говорить о покойниках плохо, но вынуждены это делать": о Болате Назарбаеве высказались в мажилисе

Депутат мажилиса Азат Перуашев в своем запросе на имя генпрокурора заявил о беспределе госорганов с земельными участками, на которых расположен законный бизнес, передает корреспондент NUR.KZ.

Азат Перуашев заявил, что казахстанские чиновники изобретают все новые способы уничтожения или рейдерского захвата успешного бизнеса.

"Так, к нам обратилось ТОО "СТС", которое в 2019 году приобрело на рыночных условиях у другого предприятия санаторий "Алтын-Булак" в Туркестанской области, с прилегающим гольф-клубом. Предыдущий собственник выкупил эти объекты на открытом аукционе министерства финансов в 2017 году", - отметил депутат.

По его данным, новые владельцы провели реконструкцию санатория, вложили в него более 4,5 млрд тенге, но вдруг в прошлом году районный отдел земельных отношений подал иск о признании недействительным постановления акимата Сарыагашского района 2003 года о выделении земельных участков под строительство санатория, гольф-клуба и прилегающей резиденции, то есть через 20 лет.

"Как сообщают авторы, резиденцию около санатория приобрел, а после подачи иска райотдела передал другому ТОО Болат Назарбаев. Нельзя говорить о покойниках плохо, но в данном случае вынуждены это делать.

В 2023 году суды удовлетворили иск ДУЗР и фактически конфисковали частную собственность бизнеса, проигнорировав и срок исковой давности, и законные права добросовестного приобретателя в лице ТОО "СТС", и принципы равенства перед законом.

Но в отношении одного объекта - резиденции, которую Болат Назарбаев в 2022 году срочно переоформил на другое ТОО, - суд прекратил производство и одобрил мировое соглашение.

Получается, в этом случае суд решил, что закон не нарушен. Но дело в том, что все эти участки под санаторий, гольф-поле и резиденцию выделялись и застраивались в едином порядке", - пояснил Перуашев.

Такое дробление требований и вычленение одного из объектов из единого иска при равных условиях, по его словам, вызывает обоснованные сомнения в непредвзятости суда и обоснованности претензий чиновников земельного комитета.

"Похоже, что речь идет не столько о защите государственных интересов, сколько о банальном захвате действующего предприятия. Остается только предполагать, кому эти чиновники планируют далее перепродать такой лакомый бизнес, как полностью модернизированный санаторий с собственным гольф-полем.

Причем, все это прикрывается словами о "борьбе со Старым Казахстаном". Какая-то странная борьба, если один из символов ушедшей эпохи даже после смерти остается в выигрыше, а добросовестные предприниматели, строившие бизнес на рыночных условиях, снова лишаются и бизнеса, и вложенных инвестиций", - заявил мажилисмен.

В завершение он попросил защитить законные права предпринимателей и внести протест на явно несправедливые решения суда.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Болата Назарбаева госпитализировали в одну из алматинских больниц. На тот момент отмечалось, что его состояние стабильное.

Но 13 ноября врачи сообщили, что Болат Назарбаев скончался. Ему было 70 лет. По данным некоторых СМИ, Болат Назарбаев с 2015 года страдал онкологическим заболеванием.

Свои соболезнования Нурсултану Назарбаеву выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

14 ноября в поселке Ушконыр в Алматинской области состоялись похороны младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева. На церемонии выступил сам бывший глава страны.

В начале ноября в Минфине рассказывали о результатах проверок на рынке "Алтын Орда", владельцем которого числился Болат Назарбаев.