Умер Болат Назарбаев

Сегодня, 13 ноября, ушел из жизни младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ЦКБ Алматы.

"13 ноября 2023 года в 09:51 после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", - сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы Алматы.

Информацию о смерти Болата Назарбаева подтвердил также пресс-секретарь первого президента .

"В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", - написал Укибай.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что Болата Назарбаева госпитализировали в Центральную клиническую больницу города Алматы.

В общественном фонде "Салиқалы ұрпақ" тогда подтвердили, что Назарбаев находится в больнице. Отмечалось, что его состояние стабильное.

Болат Назарбаев. Фото: Saliqaly.kz

Летом прошлого года появилась информация, что младший брат Нурсултана Назарбаева страдает от онкологического заболевания. Информацию о болезни предпринимателя подтвердили его коллеги из фонда.

СМИ писали, что у Болата Назарбаева рак гортани, который осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом. Он также страдал от диабета и являлся инсулинозависимым.

По данным некоторых источников, брат первого президента страдал от онкологии с 2015 года и ранее проходил лечение в Германии и Израиле.

Нурсултан, Анипа и Болат Назарбаевы. Фото: t.me/secretwithsecret

По данным ИПС "Параграф", Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Алматинской области.

Окончил Сельскохозяйственный техникум по специальности "механик" и Юридический институт "Фемида" по специальности "правоведение, юрист".

Трудовой путь начинал механиком, позже - заместителем директора совхоза Шамалган. Был также заместителем директора хлебопекарного завода в Каскелене, а с 1989 по 1992 занимался предпринимательской деятельностью.

С 1992 по 1997 год - вице-президент ТОО "Инкар Агро".

С 1997 года являлся директором холдинга "BN Invest".

В 2016 году основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ".

Являлся почетным гражданином Алматинской области, награжден орденом "Парасат", нагрудными знаками "Гвардия" и "Отличник советской армии"

"Болат Назарбаев известен своей благотворительной деятельностью не только в Карасайском районе, но и во всей Алматинской области. Он оказывает материальную помощь детям-сиротам, поддерживает Дом культуры Карасайского района и фольклорно-этнографического ансамбль "Ушконыр", - говорится в материале ИПС.

Помимо этого, брат первого президента выступал главным спонсором праздничных мероприятий для ветеранов ВОВ по случаю Дня Победы.

В 2010 году при поддержке Болата Назарбаева было построено 20 жилых домов в селе Кызылагаш, пострадавшего от стихийного бедствия.

В 2017 году в рамках программы "Туған жер" на средства, выделенные Болатом Назарбаевым, в селе Шамалган было построено 17 домов, подведены системы коммуникаций, также к централизованному водоснабжению было подключено еще 75 близлежащих домов.

Основанный Болатом Назарбаевым в 2016 году фонд "Салиқалы ұрпақ" открыл центр для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Сейчас в центре постоянно пребывают на полном обеспечении 65 воспитанников. Фонд ежемесячно оказывает материальную поддержку многодетным семьям, инвалидам на лечение и образование, а также снабжает продуктовыми корзинами малоимущие семьи.

В 2020 году фонд Болата Назарбаева выделил 150 миллионов тенге на борьбу с COVID-19.

По данным ИПС, у Болата Назарбаева трое детей - две дочери и сын.