СМИ: Болат Назарбаев страдает от онкологии и находится в тяжелом состоянии

Болат Назарбаев. Фото: saliqaly.kz

В СМИ появились сведения о том, что известный казахстанский бизнесмен и младший брат Нурсултана Назарбаева Болат страдает от онкологического заболевания и на сегодняшний день находится в тяжелом состоянии. Информацию о болезни предпринимателя подтвердили его коллеги из фонда.

Как пишет газета "Экспресс К", на данный момент Болат Назарбаев, предположительно, находится в Алматы или Алматинской области.

Источники издания сообщили о том, что младший брат Первого Президента, вероятно, страдает от рака гортани, который осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом.

По заявлениям медиков, состояние Назарбаева оценивается как крайне тяжелое и даже критическое, поскольку он также страдает от диабета и является инсулинозависимым.

Источники газеты также заявили, что 69-летний брат Первого Президента уже продолжительное время недееспособен и ранее проходил лечение в Германии и Израиле. По тем же данным, в Казахстан его перевезли в конце прошлого года.

Директор фонда "Салиқалы ұрпақ" Касым Касабеков подтвердил Tengrinews.kz, что Назарбаев находится в стабильно тяжелом состоянии и с 2015 года лечится от онкологии.

Судя по информации с сайта "Салиқалы ұрпақ" – фонда, о котором идет речь, – Болат Назарбаев является его основателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979775-smi-bolat-nazarbaev-stradaet-ot-onkologii-i-nahoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii/