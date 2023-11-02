"Не могу сказать, что его уши торчат": Болат Назарбаев документально не владеет "Алтын Ордой", заявили в МТИ

На брифинге Минторговли у министра Армана Шаккалиева спросили о результатах проверок на "Алтын Орде" и о том, числится ли Болат Назарбаев в документах как его владелец, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, проверки выявили на рынке "Алтын Орда" множественные нарушения санитарных, пожарных, строительных норм, также выявлены поборы, повышенные наценки на товары и нарушение миграционного контроля.

Как сообщил министр, на рынке начали "наводить порядок" и устранять нарушения – "Алтын Орду" хотят привести к "нормальному цивилизованному формату".

Шаккалиев также рассказал, проходит ли Болат Назарбаев по документам, как владелец рынка, и понесет ли он ответственность за все нарушения.

"По документации, которую мы изучили, он не является владельцем, поэтому говорить о его персоне отдельно и его персонифицировать как-то я не могу. То, что Болат Назарбаев – собственник, его уши как-то торчат – юридически я не могу об этом говорить.

У нас есть лица, которые являются собственниками – это ТОО, они подписали эту дорожную карту, взяли на себя обязательства. То есть с них мы и будем спрашивать. Это те, кто сегодня в регистре зарегистрирован и является официальным собственником.

Проверить можно любого, если есть причастность и есть факт. Мы в правовом поле – если Болат Назарбаев оформленный, имеет долю, нанимал и подписывал контракты – то перед законом все равны, здесь нет никаких иммунитетов. Поэтому мы говорим – мы разбираемся с теми, на ком этот рынок юридически зафиксирован. Он не проходит (в документах в качестве собственника – прим. ред.)", – заявил министр.

Напомним, в феврале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды".

В конце апреля 2022 года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

Недавно на "Алтын Орде" разгорелся очередной скандал – продавцы канцелярских товаров заявили, что их разместили там, где совершенно нет проходимости. В администрации рынка пояснили, что планировали объединить их всех в одном месте, чтобы создать равные условия для торговли. Однако предприниматели не смогли прийти к согласию, поэтому каждому разрешили остаться на своих местах.

В августе сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда".