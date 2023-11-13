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Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву

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Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. Фото: NUR.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Напомним, сегодня ушел из жизни младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев. Ему было 70 лет.

Пресс-секретарь первого президента сообщил, что причиной смерти Болата Назарбаева стала продолжительная болезнь.

В начале ноября стало известно, что Болата Назарбаева госпитализировали в одну из алматинских больниц. Отмечалось, что его состояние стабильное.

По данным некоторых СМИ, Болат Назарбаев с 2015 года страдал онкологическим заболеванием - раком гортани, который был осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом. Он также страдал от диабета и являлся инсулинозависимым.

Болат Назарбаев являлся директором холдинга "BN Invest" и основателем общественного фонда "Салиқалы ұрпақ", занимающегося благотворительностью. В частности, фонд открыл центр для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также оказывал ежемесячно оказывает материальную поддержку многодетным и малоимущим семьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045436-berik-uali-tokaev-ne-budet-prisutstvovat-na-pohoronah-bolata-nazarbaeva/

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