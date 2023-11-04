Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Болат Назарбаев госпитализирован в больницу

Опубликовано:

Болат Назарбаев
Болат Назарбаев. Фото: Saliqaly.kz

Болат Назарбаев был госпитализирован в Центральную клиническую больницу города Алматы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

В ЦКБ подтвердили, что младший брат первого президента Казахстана находится в больнице.

Информацию о его состоянии корреспондентам издания не предоставили, ссылаясь на то, что это можно сделать только после согласия родных пациента.

По данным Tengrinews.kz, в общественном фонде "Салиқалы ұрпақ", заявили, что Назарбаев находится в больнице, его состояние стабильное.

Отметим, летом 2022 года в ряде СМИ была опубликована информация о том, что Болат Назарбаев страдает от онкологического заболевания.

Тогда директор фонда "Салиқалы ұрпақ" Касым Касабеков подтвердил бизнесмен с 2015 года лечится от онкологии.

На сайте общественного фонда "Салиқалы ұрпақ" Болат Назарбаев указан как создатель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044137-bolat-nazarbaev-gospitalizirovan-v-bolnitsu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.