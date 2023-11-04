Болат Назарбаев госпитализирован в больницу
Опубликовано:
Болат Назарбаев был госпитализирован в Центральную клиническую больницу города Алматы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
В ЦКБ подтвердили, что младший брат первого президента Казахстана находится в больнице.
Информацию о его состоянии корреспондентам издания не предоставили, ссылаясь на то, что это можно сделать только после согласия родных пациента.
По данным Tengrinews.kz, в общественном фонде "Салиқалы ұрпақ", заявили, что Назарбаев находится в больнице, его состояние стабильное.
Отметим, летом 2022 года в ряде СМИ была опубликована информация о том, что Болат Назарбаев страдает от онкологического заболевания.
Тогда директор фонда "Салиқалы ұрпақ" Касым Касабеков подтвердил бизнесмен с 2015 года лечится от онкологии.
На сайте общественного фонда "Салиқалы ұрпақ" Болат Назарбаев указан как создатель.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044137-bolat-nazarbaev-gospitalizirovan-v-bolnitsu/