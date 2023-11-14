Болата Назарбаева похоронили в Алматинской области

В поселке Ушконыр в Алматинской области состоялись похороны младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева. На церемонии выступил сам бывший глава страны, передает Azattyq Ryhy.

На похоронах Болата Назарбаева присутствовали премьер-министр РК Алихан Смаилов и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Бывший глава государства выступил перед собравшимися. Он отметил, что его младший брат был щедрым и добрым человеком, активно занимался благотворительностью, построил мечеть.

"Мы родились и выросли в этом поселке. Мы любили его, он любил нас. Он был самым младшим в нашей семье. Он сделал немало, помогал школе, селу, построил мечеть. Он много работал, воспитал детей. Можно сказать, что он жил без мечты, но разве есть такие люди", –заявил Назарбаев.

Похороны Болата Назарбаева. Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

При этом он отметил, что его брат сильно болел в течение двух с половиной лет.

"Он не мог ходить, не мог говорить, не мог самостоятельно есть. Он много страдал. Нет человека, который прожил бы жизнь без ошибок. Большое спасибо за соболезнования нашей семье. Со вчерашнего дня я разговаривал со многими людьми, они сделали много хорошего", – сказал первый президент Казахстана.

Также перед похоронами выступил Алихан Смаилов. Он выразил соболезнования семье умершего.

Похороны Болата Назарбаева: rus.azattyq-ruhy.kz

Напомним, в начале ноября стало известно, что Болата Назарбаева госпитализировали в одну из алматинских больниц. На тот момент отмечалось, что его состояние стабильное.

Однако вчера, 13 ноября, врачи сообщили, что Болат Назарбаев скончался. Ему было 70 лет.

Свои соболезнования Нурсултану Назарбаеву выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Однако он уточнил, что глава государства не будет присутствовать на похоронах.

При этом, по данным некоторых СМИ, Болат Назарбаев с 2015 года страдал онкологическим заболеванием – раком гортани, который был осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом. Он также страдал от диабета и являлся инсулинозависимым.

Болат Назарбаев являлся директором холдинга "BN Invest" и основателем общественного фонда "Салиқалы ұрпақ", занимающегося благотворительностью. В частности, фонд открыл центр для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также оказывал ежемесячно оказывает материальную поддержку многодетным и малоимущим семьям.