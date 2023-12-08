Действительно ли бывшее руководство АМТ не хотело уходить, ответил Шарлапаев

На брифинге в кабмине главу Минпромышленности спросили, действительно ли бывшее руководство "АрселорМиталл Темиртау" не хотело уходить, и их просили покинуть кабинеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ведомства Канат Шарлапаев заявил, что переговоры с руководством АМТ кроме возглавляемого им ведомства вел Минюст и Генпрокуратура, также привлекались консультанты – процесс был длительным.

"Любая сделка по переходу актива такого размера и масштаба всегда сопряжена со сложностями. Никогда не будет сделки у предприятия, которое производит 4 млрд тонн стали, чтобы это происходило легко – такого не бывает.

Да, действительно сложный переговорный процесс, да, действительно, представители АМТ – это высокопрофессиональные люди, с которыми нам пришлось вести диалог, но слава богу, республика тоже не беззубая, есть ресурсы и возможности работать с правильными консультантами, есть достаточное количество профессионалов, чтобы вести такие переговоры.

Да, кому-то, конечно, это не понравилось, что у предприятия меняется собственник, но здесь это вопрос переговоров между акционерами предприятия и республикой", - заявил Шарлапаев.

Напомним, сегодня в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Также стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название - "КарМет".