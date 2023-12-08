Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Действительно ли бывшее руководство АМТ не хотело уходить, ответил Шарлапаев

Опубликовано:

Здание АМТ
Здание АМТ. Иллюстративное фото: arcelormittal.kz

На брифинге в кабмине главу Минпромышленности спросили, действительно ли бывшее руководство "АрселорМиталл Темиртау" не хотело уходить, и их просили покинуть кабинеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ведомства Канат Шарлапаев заявил, что переговоры с руководством АМТ кроме возглавляемого им ведомства вел Минюст и Генпрокуратура, также привлекались консультанты процесс был длительным.

"Любая сделка по переходу актива такого размера и масштаба всегда сопряжена со сложностями. Никогда не будет сделки у предприятия, которое производит 4 млрд тонн стали, чтобы это происходило легко – такого не бывает.

Да, действительно сложный переговорный процесс, да, действительно, представители АМТ – это высокопрофессиональные люди, с которыми нам пришлось вести диалог, но слава богу, республика тоже не беззубая, есть ресурсы и возможности работать с правильными консультантами, есть достаточное количество профессионалов, чтобы вести такие переговоры.

Да, кому-то, конечно, это не понравилось, что у предприятия меняется собственник, но здесь это вопрос переговоров между акционерами предприятия и республикой", - заявил Шарлапаев.

Напомним, сегодня в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Также стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название - "КарМет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049870-govorili-pokinut-kabinety-deystvitelno-li-byvshee-rukovodstvo-amt-ne-hotelo-uhodit-otvetil-sharlapaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.