Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Изменены границы города Қонаев

Опубликовано:

Город Қонаев
Город Қонаев. Фото: instagram.com/almobl_akimat

В Алматинской области изменили границы города Қонаев – часть земель перейдет в Жетыгенский сельский округ, передает NUR.KZ со ссылкой на "Эталонный контрольный банк НПА в электронном виде".

Правительство Казахстана постановило "согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата области от 24 ноября 2023 года "Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области" путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области".

Как отмечено в документе, из 10 962 гектара передаваемых земель приходятся в том числе на земли:

  • сельскохозяйственного назначения – 2916 га;
  • населенных пунктов – 526,7 га;
  • особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения – 445 га;
  • водного назначения – 3 гектара.

Ранее стало известно, что село Жетыген Илийского района может стать городом областного значения и сменить название на Алатау.

Напомним, в марте прошлого года в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддержит переименование Капшагая в Қонаев. Позже данное решение поддержал маслихат, также переименование одобрила комиссия при правительстве.

3 мая 2022 года Капшагай был официально переименован в Қонаев. На следующий день город стал административным центром Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049374-izmeneny-granitsy-goroda-qonaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.