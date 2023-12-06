Изменены границы города Қонаев

В Алматинской области изменили границы города Қонаев – часть земель перейдет в Жетыгенский сельский округ, передает NUR.KZ со ссылкой на "Эталонный контрольный банк НПА в электронном виде".

Правительство Казахстана постановило "согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата области от 24 ноября 2023 года "Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области" путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области".

Как отмечено в документе, из 10 962 гектара передаваемых земель приходятся в том числе на земли:

сельскохозяйственного назначения – 2916 га;

населенных пунктов – 526,7 га;

особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения – 445 га;

водного назначения – 3 гектара.

Ранее стало известно, что село Жетыген Илийского района может стать городом областного значения и сменить название на Алатау.

Напомним, в марте прошлого года в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддержит переименование Капшагая в Қонаев. Позже данное решение поддержал маслихат, также переименование одобрила комиссия при правительстве.

3 мая 2022 года Капшагай был официально переименован в Қонаев. На следующий день город стал административным центром Алматинской области.