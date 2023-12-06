Изменены границы города Қонаев
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В Алматинской области изменили границы города Қонаев – часть земель перейдет в Жетыгенский сельский округ, передает NUR.KZ со ссылкой на "Эталонный контрольный банк НПА в электронном виде".
Правительство Казахстана постановило "согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата области от 24 ноября 2023 года "Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области" путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области".
Как отмечено в документе, из 10 962 гектара передаваемых земель приходятся в том числе на земли:
- сельскохозяйственного назначения – 2916 га;
- населенных пунктов – 526,7 га;
- особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения – 445 га;
- водного назначения – 3 гектара.
Ранее стало известно, что село Жетыген Илийского района может стать городом областного значения и сменить название на Алатау.
Напомним, в марте прошлого года в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддержит переименование Капшагая в Қонаев. Позже данное решение поддержал маслихат, также переименование одобрила комиссия при правительстве.
3 мая 2022 года Капшагай был официально переименован в Қонаев. На следующий день город стал административным центром Алматинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049374-izmeneny-granitsy-goroda-qonaev/