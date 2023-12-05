Лишат ли Назарбаев Университет особого статуса, рассказали в Миннауки

Глава Миннауки и высшего образования сегодня на брифинге в правительстве высказался о статусе Назарбаев Университета, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек отметил, что статус Назарбаев Университета четко очерчен отдельным законом "О статусе "Назарбаев Университета, НИШ и фонда".

"Отменять этот закон или как-то менять сейчас мы не можем и не будем, сразу вам скажу. Задача наша – сохранить вообще потенциал этого университета, это один из немногих полноценно исследовательских университетов.

Сейчас очень много спекуляций идет вокруг университета: по стоимости обучения. Смею заверить вас: на самом деле, они не соответствуют действительности. И это очень сильный исследовательский университет. Поэтому по статусу ничего даваться не будет", – заверил министр.

Он указал, что внесены определенные изменения в закон, сформирован попечительский совет и высший попечительский совет. И премьер-министр возглавил высший попечительский совет.

"Сформирован заново попечительский совет самого университета. Будут приняты определенные меры сейчас по оздоровлению как финансовой составляющей университета, так и по усилению его исследовательского потенциала. Потому что есть великолепная база, инфраструктура, лаборатории. Теперь это надо полноценно использовать. Поэтому какие-то корректирующие действия обязательно будут, но в целом статус и направления этого университета мы менять не собираемся", – резюмировал Саясат Нурбек.

Напомним, в мае глава Министерства науки и высшего образования негативно высказался о деятельности Назарбаев Университета.

"Финансирование очень огромное, но вклад, доля этого университета низкая. Тот бюджет, который предоставили Назарбаев Университету за 15 лет, если бы он был распределен всем университетам, какой был бы результат по Казахстану? При изменении закона мы сможем контролировать их деятельность", – сказал он.

В конце мая Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно взял на себя Илесанми Адесида.

В июне депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в июле Токаев подписал соответствующий закон.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Высший попечительный совет университета, интеллектуальных школ, а также фонда, названных именем Назарбаева.

Также аналитики рассказали, что самым дорогим республиканским вузом страны считается "Назарбаев университет". Цены на 2023-2024 учебный год по четырем крупным профессиональным направлениям в нем варьируются от 7,5 млн тенге до 9 млн тенге.