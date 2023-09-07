Сколько стоит обучение в университетах Казахстана

Высшее образование доступно не каждому. Год обучения в некоторых университетах страны может стоить более нескольких миллионов тенге. Про цены на услуги вузов Казахстана рассказал портал Ranking.kz.

Многие высшие учебные образования пересматривают цены на свои услуги ежегодно. Также нельзя отменять фактор инфляции – вузы вынуждены адаптироваться к общему росту цен. Ранее стало известно, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза.

Стоит отметить, что цены на высшее образование в Казахстане могут разниться в зависимости от учебного заведения. Так, например, университеты можно разделить на республиканские и региональные вузы. В первых, как правило, цены значительно выше.

Самым дорогим республиканским вузом страны можно назвать "Назарбаев университет". Цены на 2023-2024 учебный год по четырем крупным профессиональным направлениям в нем варьируются от 7,5 млн тенге до 9 млн тенге. Дешевле всего обойдется обучение в сфере бизнеса, управления и права, а также по педагогическим направлениям и социальным наукам, а дороже всего – в инженерных направлениях и IT-сфере.

На втором месте по дороговизне обучения находится университет КИМЭП. Здесь за один учебный год по вышеуказанным направлениям придется заплатить в районе 4,1 млн тенге. На третьем месте оказался Казахстанско-Британский технический университет, где стоимость обучения варьируется от 2,1 млн до 2,4 млн тенге за год.

В других республиканских вузах ценники более скромные и, как правило, не превышают 2,1 млн тенге за год обучения. Самым дешевым республиканским вузом страны оказался Казахский университет технологии и бизнеса – год обучения здесь стоит от 500 тыс. до 600 тыс. тенге в зависимости от специальности.

Стоимость обучения в университетах на 2023-2024 учебный год. Инфографика: ranking.kz

Что касается региональных вузов, то самым дорогим оказался университет имени Сулеймана Демиреля – год обучения тут варьируется от 1,6 млн по педагогическим направлениям и социальным наукам до 1,8 млн тенге по направлениям бизнеса, управления и права.

В целом в региональных университетах разброс цен не такой большой, как в республиканских. Как правило, ценники варьируются от 400 до 800 тыс. тенге. Самым дешевым на 2023-2024 учебный год оказался Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова – от 400 тыс. до 500 тыс. тенге в год.

Стоимость обучения в университетах на 2023-2024 учебный год. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, можно отметить, что цены во многих университетах страны могут оказаться неподъемными для студентов, которые планируют обучаться на платном отделении.

Впрочем, как отмечают аналитики, за последние годы доля "платников" медленно снижается. Если еще в 2017 году на коммерческих отделениях обучалось 70,6% всех студентов, то в 2022 году их доля уменьшилась до 63,1%.

Сколько студентов обучается на платном отделении. Инфографика: ranking.kz

Не последнюю роль в этом играет увеличение количества грантов. Так, например, в текущем году в Казахстане было выделено 88,2 тыс. бюджетных мест. Это рекордное количество за последние 30 лет.