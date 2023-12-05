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"Давно могли внедрить цифровые решения": премьер о долгом оформлении документов на границе Казахстана

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Фуры стоят в очереди на границе
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании правительства премьер-министр заявил о жалобах грузоперевозчиков на долгий процесс пересечения границы Казахстана с досмотром и оформлением документов, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что через Казахстан проходят 8 международных автокоридоров, среди которых Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, ТРАСЕКА и другие.

Он заявил, что для увеличения грузопотоков нужно максимально сократить барьеры.

"К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитая инфраструктура, плохая организация перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса.

Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов. Эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем", – заявил Смаилов.

Также он заявил о проблемах придорожного сервиса, по развитию которого уже давали поручения, однако, ничего не изменилось – в Казахстане он поручил создать упрощенный механизм привлечения инвесторов для проектов придорожного сервиса.

"Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска.

Требуется совместно с Министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем", – также поручил Смаилов.

Напомним, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

В августе в погранслужбе ГКНБ КР говорили, что в очереди на выезд из Кыргызстана в Казахстан стояло около 430 машин.

Тогда органы нацбезопасности обеих стран сообщали, что не вводили ограничительные меры, а пункты пропуска работали в штатном режиме.

В конце октября сообщалось о скоплении сотен фур на границе Казахстана с Кыргызстаном. Отмечалось, что большегрузы стоят в очереди для прохождения пограничного контроля.

Тогда власти Кыргызстана тоже объясняли пробки увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления, отмечая, что это сезонное явление.

В ноябре кыргызские СМИ сообщали, что по данным на 11:00 сегодняшнего дня в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек – автодорожный" находится 500 грузовых авто.

Представители Погранслужбы КНБ РК сообщили, что организовали тесное взаимодействие с Пограничной службой ГКНБ Кыргызстана из-за скопления машин на казахско-кыргызской границе.

Также пограничная служба КНБ РК прокомментировала ситуацию со скоплением автотранспорта на государственной границе с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049162-davno-mogli-vnedrit-tsifrovye-resheniya-premer-o-dolgom-oformlenii-dokumentov-na-granitse-kazahstana/

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