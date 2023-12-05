"Давно могли внедрить цифровые решения": премьер о долгом оформлении документов на границе Казахстана
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На заседании правительства премьер-министр заявил о жалобах грузоперевозчиков на долгий процесс пересечения границы Казахстана с досмотром и оформлением документов, передает корреспондент NUR.KZ.
Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что через Казахстан проходят 8 международных автокоридоров, среди которых Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, ТРАСЕКА и другие.
Он заявил, что для увеличения грузопотоков нужно максимально сократить барьеры.
"К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитая инфраструктура, плохая организация перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса.
Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов. Эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем", – заявил Смаилов.
Также он заявил о проблемах придорожного сервиса, по развитию которого уже давали поручения, однако, ничего не изменилось – в Казахстане он поручил создать упрощенный механизм привлечения инвесторов для проектов придорожного сервиса.
"Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска.
Требуется совместно с Министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем", – также поручил Смаилов.
Напомним, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.
В августе в погранслужбе ГКНБ КР говорили, что в очереди на выезд из Кыргызстана в Казахстан стояло около 430 машин.
Тогда органы нацбезопасности обеих стран сообщали, что не вводили ограничительные меры, а пункты пропуска работали в штатном режиме.
В конце октября сообщалось о скоплении сотен фур на границе Казахстана с Кыргызстаном. Отмечалось, что большегрузы стоят в очереди для прохождения пограничного контроля.
Тогда власти Кыргызстана тоже объясняли пробки увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления, отмечая, что это сезонное явление.
В ноябре кыргызские СМИ сообщали, что по данным на 11:00 сегодняшнего дня в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек – автодорожный" находится 500 грузовых авто.
Представители Погранслужбы КНБ РК сообщили, что организовали тесное взаимодействие с Пограничной службой ГКНБ Кыргызстана из-за скопления машин на казахско-кыргызской границе.
Также пограничная служба КНБ РК прокомментировала ситуацию со скоплением автотранспорта на государственной границе с Россией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049162-davno-mogli-vnedrit-tsifrovye-resheniya-premer-o-dolgom-oformlenii-dokumentov-na-granitse-kazahstana/