Скопление машин на границе Казахстана и Кыргызстана прокомментировали в КНБ

Представители Погранслужбы КНБ РК организовали тесное взаимодействие с Пограничной службой ГКНБ Кыргызстана из-за скопления машин на казахско-кыргызской границе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ, с кыргызской стороны в пунктах пропуска "Ак-Тилек" (КР) – "Карасу" (РК) на кыргызско-казахстанской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств.

"Основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пропускная способность на въезд пункта пропуска "Карасу" составляет до 300 транспортных средств в сутки. При этом вчера, 19 ноября, было пропущено 283 автомашины.

"С учетом складывающейся ситуации, организовано тесное взаимодействие с Пограничной службой ГКНБ Кыргызской Республики", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня кыргызские СМИ сообщали, что по данным на 11:00 сегодняшнего дня в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек – автодорожный" находится 500 грузовых авто.

Отметим, что в этом году подобные заторы – не редкость.

Так, в конце октября сообщалось о скоплении сотен фур на границе Казахстана с Кыргызстаном. Отмечалось, что большегрузы стоят в очереди для прохождения пограничного контроля.

Тогда власти Кыргызстана тоже объясняли пробки увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления, отмечая, что это сезонное явление.

А в августе этого года в погранслужбе ГКНБ КР говорили, что в очереди на выезд из Кыргызстана в Казахстан стояло около 430 машин.

Тогда органы нацбезопасности обеих стран сообщали, что не вводили ограничительные меры, а пункты пропуска работали в штатном режиме.

До этого, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.