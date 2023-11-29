Правила ввоза зарегистрированных за рубежом машин утвердили в Казахстане

В Казахстане утвердили правила и требования ввоза на территорию страны зарегистрированных за рубежом машин, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА РК.

Согласно документу, ввоз в Казахстан авто, зарегистрированных в другой стране, осуществляется через пункты пропуска в соответствии с законом РК "О Государственной границе Республики Казахстан" и при наличии:

свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства; договора на оказание услуг о перевозке автотранспортного средства на территорию РК, содержащего сведения о собственнике машины, идентификационные признаки авто, сведения о месте доставки и условия приемки такого транспорта (в случае ввоза авто с использованием услуг по перевозке автотранспортных средств); сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках авто, зарегистрированных в государствах – членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.

Сообщается, что проверка вышеуказанных документов осуществляется в пунктах пропуска органами государственных доходов РК и Пограничной службой КНБ РК. Ведомства вносят сведения из документов в информационную систему Пограничной службы, которые путем интегрирования с информационной системой органов внутренних дел РК в автоматическом режиме проходят проверку на предмет нахождения в международном розыске или розыске.

В случае установления нахождения авто в розыске, то Погранслужба передает ее в органы внутренних дел РК по территориальности, где она хранится в порядке, определенном пунктом 38 Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы.

Также органы государственных доходов РК проверяют документы и проставляют разрешительную отметку. Однако при отсутствии одного из перечисленных документов разрешительная отметка не проставляется.

"Въезд (ввоз) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется Пограничной службой при наличии разрешительной отметки органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств в Республику Казахстан.

В случае отсутствия разрешительной отметки органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств в Республику Казахстан Пограничной службой не допускается въезд (ввоз) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства", – говорится в документе.

Эксплуатация в Казахстане машин, зарегистрированных в другой стране

Эксплуатация в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется путем:

государственной регистрации и учета автотранспортных средств с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков;

проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств;

выполнения условий для допущения к международному движению по территории РК;

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

"Автотранспортные средства, зарегистрированные в компетентном органе другого государства, участвующие в международном дорожном движении и ввозимые в Республику Казахстан на срок не более одного года, не подлежат обязательной государственной регистрации", – отмечается в постановлении.

Также в документе говорится, что не подлежат эксплуатации авто, зарегистрированные в другом государства, не прошедшие обязательный технический осмотр, за исключением транспорта категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта. К транспортным средствам категории M1 относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

При этом требования не распространяются на авто и прицепы к ним, участвующие в международном движении по территории РК менее 90 календарных дней подряд с даты ввоза в Казахстан.

Авто считается находящимся в международном движении по территории РК в случае его соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 65 закона РК "О дорожном движении. Авто, участвующее в международном движении, может находиться на территории Казахстана до одного года с момента пересечения госграницы. По истечении срока машины, находящиеся в международном движении, подлежат вывозу за пределы РК на непрерывный срок продолжительностью не менее 30 календарных дней.

Допуск авто, находящихся в международном движении, к участию в дорожном движении на территории Казахстана осуществляется при наличии выданных в соответствии с требованиями международных договоров, ратифицированных РК, и законодательства РК:

свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства, прицепа;

государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства;

отличительного знака государства;

опознавательного знака автотранспортного средства;

документа, подтверждающего факт прохождения технического осмотра автотранспортным средством;

договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства;

сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах – членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 9 декабря.

Легализация иностранных авто в Казахстане

Легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала в январе текущего года. Прием заявок остановили с 1 июля.

Казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля, было предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока. Также в МВД неоднократно повторяли, что продления срока легализации не будет.

В мае в Казахстане разрешили легализовывать так называемые автомобили-конструкторы. Соответствующее постановление приняло правительство.

В июле сообщалось, что значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми наша страна находится в одном Таможенном союзе – это авто, ввезенные России, Армении и Кыргызстана.

В августе в МВД сообщили, что ввезенные в Казахстан после 1 сентября 2022 года иностранные авто больше не смогут ездить по автостраховке, как раньше.

В начале текущего месяца в МВД напомнили казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля на легализацию иностранных авто, о сроках завершения процедуры.

"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года", – сообщили в ведомстве.