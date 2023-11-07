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30 лет независимости Казахстана

"Осталось менее двух месяцев": к казахстанцам обратились из-за легализации иностранных авто

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Автомобили стоят на улице
Автомобили. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

В МВД напомнили казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля на легализацию иностранных авто, о сроках завершения процедуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в МВД, по поручению президента ведомством с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября 2022 года.

При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат.

По информации ведомства, всего легализовано более 237 тыс. иностранных автомобилей.

"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года.

На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев.

Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства", – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.

Легализация иностранных авто в Казахстане

Легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала в январе текущего года. Прием заявок остановили с 1 июля.

Казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля, было предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока. Также в МВД неоднократно повторяли, что продления срока легализации не будет.

В мае в Казахстане разрешили легализовывать так называемые автомобили-конструкторы. Соответствующее постановление приняло правительство.

В июле сообщалось, что значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми наша страна находится в одном Таможенном союзе – это авто, ввезенные России, Армении и Кыргызстана.

В августе в МВД сообщили, что ввезенные в Казахстан после 1 сентября 2022 года иностранные авто больше не смогут ездить по автостраховке, как раньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044524-ostalos-menee-dvuh-mesyatsev-kazahstantsev-potoropili-zavershit-legalizatsiyu-inostrannogo-avto/

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