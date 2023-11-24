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"Я сам прочитал об этом из прессы": глава Нацбанка о замечании премьера его заму

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: Пресс-служба Нацбанка

Главу Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге попросили прокомментировать замечание, которое его заместитель получил от премьера Алихана Смаилова на заседании кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что на заседании правительства в октябре премьер-министр Алихан Смаилов возразил выступавшему замглавы Нацбанка Берику Шолпанкулову, когда тот объяснял причины инфляции различными факторами. Смаилов заявил, что инфляция замедлилась не по этим причинам, а благодаря работе правительства.

Главу Нацбанка Тимура Сулейменова спросили, кто все-таки показал лучший эффект в борьбе с инфляцией – Нацбанк или правительство.

"Классный вопрос. Я считаю, что здесь никаких противоречий точно нет. Когда Берик Шолпанкулович отчитался по этому докладу, я сам прочитал о замечании из прессы.

Мне кажется, ему стоило более четко подчеркнуть, что и правительство, и Агентство по защите и развитию конкуренции, и акиматы ведут большую работу по снижению избыточных посредников, расширению доступа товаропроизводителей к рынкам. Где-то приходится прибегать к прямому госрегулированию, если это касается субъектов естественных монополий. Безусловно, исполнительной властью ведется большая работа", заявил Сулейменов.

Касательно Нацбанка он добавил, что его основной инструмент – это базовая ставка.

"Когда мы говорим о борьбе с инфляцией, мы должны иметь в виду общий уровень цен. У нас в индексе потребительских цен 508 товаров. Всего товаров, услуг и работ, которые мы потребляем, – несколько тысяч. Поэтому борьба с инфляцией – это не только борьба с ростом цен на лук или сахар. Это борьба с общей денежной массой и обеспечение ее сопоставимости с товарной массой. Как раз-таки за эту часть отвечает Нацбанк.

Но здесь ключ в единстве работы. Если бы не было жесткой денежно-кредитной политики, которую руководство Нацбанка начало реализовывать с 2022 года, сразу после известных событий, и если бы правительство, акиматы, АЗРК не занимались бы предметно на местах "расшивкой" конкретных узких мест, не было бы сейчас инфляции 10,8%. Еще в феврале она была выше 21%, а сейчас – снизилась в два раза", – заявил глава НБ.

Сулейменов добавил, что в этом вопрос "делить нечего": каждый орган должен фокусироваться на разных компонентах инфляции.

Сегодня также стало известно, что Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 15,75%. Сулейменов объяснил это решение.

Глава Нацбанка также прокомментировал планы правительства направить 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на инфраструктурные объекты в Казахстане.

Напомним, в октябре Национальный банк РК снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых. В августе Национальный банк РК тоже снижал базовую ставку с 16,75% до 16,5%.

Поле этого глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов озвучил условия снижения базовой ставки в Казахстане.

"Можно сказать, что инфляция является самым опасным процессом в экономике. Поэтому стоит задача ее уменьшить. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, можно будет снизить ставку", – сказал Сулейменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047468-ya-sam-prochital-ob-etom-iz-pressy-glava-natsbanka-o-zamechanii-premera-ego-zamu/

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