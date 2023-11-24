Кто ответит перед пенсионерами за взятые из ЕНПФ 1,5 трлн, рассказали в Нацбанке

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня на брифинге прокомментировал планы правительства направить 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на инфраструктурные объекты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов заявил, что его мнение совпадает с мнением премьер-министра, с которым он уже обсуждал этот вопрос, – 1,5 трлн тенге не должны быть полностью направлены на инфраструктурные объекты.

"Мы считаем, что распределение должно быть: одна треть в инфраструктурные, а остальные деньги должны направляться на проекты, связанные с диверсификацией экономики, повышением внутреннего предложения – то есть это сельхоз переработка, обрабатывающая промышленность и т.д. Высокопроизводительные услуги. Вопрос, понятно, что должен обсуждаться в правительстве, "Байтереком", "Самрук-Казына" и т.д. Все-таки реальная экономика – в их сфере", – заявил глава НБ.

Также он ответил, можно ли в принципе направлять пенсионные накопления на такие проекты, и кто ответит за взятые деньги перед пенсионерами.

"Разрешите рассказать кратко как это будет работать. Как будет осуществляться финансирование, если оно получит поддержку.

"Байтерек" и "Самрук-Казына" выпустят свои облигации, эти облигации купит ЕНПФ. А уже затем "Байтерек" и "Самрук" сами будут финансировать конкретные проекты – либо через Банк развития Казахстана, ФРП, либо через свои дочерние организации, если это касается "Самрук-Казына".

Перед пенсионным фондом, перед будущими и нынешними пенсионерами ответственность будут нести не конкретные проекты, которые делаются на земле, ответственность будут нести именно "Самрук" и "Байтерек". То есть их корпоративная гарантия, их рейтинг и их финансовая отчетность.

Соответственно, здесь я больших рисков точно не вижу, поскольку, вы знаете, суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB (стабильный – прим. ред.), и у "Байтерека" и "Самрука" примерно такой же рейтинг. Это высокорейтинговые надежные компании. Поэтому вложение пенсионным фондом облигаций в самруковские и байтерековские – это нормальная рыночная практика. Я считаю, что деньги казахстанцев должны работать в Казахстане", – добавил Сулейменов.

Напомним, что вчера вопрос направления 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на инфраструктурные объекты комментировал также премьер-министр Смаилов.

При этом вопрос о том, не означает ли изъятие правительством 1,5 трлн тенге из ЕНПФ то, что в бюджете не хватает денег, поэтому "приходится лезть в карман пенсионеров", Смаилов назвал некорректным и заявил, что государство гарантирует возвратность взятых средств.

Также данную информацию комментировал глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

"Я думаю, эти компании по условиям облигации смогут свои обязательства выполнить. То есть, я думаю, риски для вкладчиков пенсионных, во многом для пользователей пенсионной системы, здесь риски все-таки минимальные, с моей точки зрения", – говорил министр.

Однако ранее о тратах денег ЕНПФ на инфраструктурные проекты высказывался и глава миссии МВФ (Международный валютный фонд) в Казахстане Николя Бланше.

"Что касается пенсионного фонда и его инвестиций в инфраструктуру, мы знаем об этом решении. Мы считаем, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета. Мы не считаем, что наилучший способ финансировать – за счет пенсионного фонда", – заявлял он.