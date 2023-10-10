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Смаилов сделал замечание Нацбанку из-за заявления по инфляции

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Вывеска на здании Нацбанка
Национальный банк РК. Фото: пресс-служба Национального банка РК

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание по докладу замглавы Нацбанка – по его мнению, тот неверно объяснил причины замедления инфляции, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд. Текущий уровень составляет 11,8%. Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонентов демонстрировали замедление.

Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения", – доложил сегодня замглавы Нацбанка Берик Шолпанкулов.

Премьер-министр Алихан Смаилов оказался не согласен с таким объяснением.

"Вы связываете замедление инфляции только с высокой базой прошлого года – это неправильно. Замедление инфляции стало возможным в результате принимаемого правительством комплекса мер", – заявил Смаилов.

Напомним, 6 октября Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых.

В этот же день на брифинге глава НБ Тимур Сулейменов отметил, что базовая ставка не строится только вокруг курса тенге – по его словам, она в целом отражает текущие экономические и финансовые условия. Также он ответил на вопрос, почему базовую ставку снизили именно на 0,5%.

Добавим, по информации на сайте Бюро нацстатистики, в сентябре 2023 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,6%. Цены на платные услуги повысились на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%, продовольственные товары – на 0,3%.

Основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на услуги образования.

Так, профессиональное среднее образование подорожало на 11,3%, высшее – на 10,8%, среднее – на 6,3%.

Цены проезд в такси увеличились на 2,6%, аренда жилья – на 2,3%.

Из продуктов питания за месяц цены выросли на:

  • рис – на 3,2%;
  • яйца – на 2,9%;
  • рыбу свежую и масло сливочное – по 2,1%;
  • фрукты свежие – на 1,1%;
  • минеральную и питьевую воду – на 1,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2040315-zamedlenie-inflyatsii-rezultat-raboty-pravitelstva-smailov-sdelal-zamechanie-natsbanku/

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