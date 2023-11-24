Почему снизили базовую ставку до 15,75%, объяснили в Нацбанке Казахстана

Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов сегодня на брифинге объяснил, почему комитет НБ принял решение снизить базовую ставку с 16 до 15,75%, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Тимур Сулейменов, в основе принятого решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков. Динамичное замедление инфляции, по его словам, продолжается.

Также в Нацбанке назвали ряд факторов, повлиявших на принятие решения.

Динамика инфляции и инфляционных ожиданий

Инфляция продолжает устойчиво замедляться уже восьмой месяц – в октябре она сложилась на уровне 10,8%.

Фактическая инфляция складывается ближе к нижней границе прошлого прогнозного диапазона, главным образом за счет более сдержанного, чем ожидалось, повышения цен на ЖКУ, а также умеренного роста цен на непродовольственные товары.

"При этом на фоне снижающейся годовой инфляции мы наблюдаем стабилизацию базовой инфляции (0,6% второй месяц подряд) и замедление сезонно очищенной инфляции. Это свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации инфляционных процессов.

Тем не менее динамика устойчивой части инфляции по-прежнему продолжает складываться выше целевого таргета", – заявил Сулейменов.

Он добавил, что инфляционные ожидания вопреки позитивной динамике фактической инфляции все еще высоки и остаются чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. Среди основных факторов – рост цен на ГСМ и динамика цен на продукты питания.

Тенденции во внутренней экономике

Как отмечают в НБ, экономика Казахстана в январе-октябре 2023 года демонстрирует рост на 4,9% г/г. Расширение деловой активности происходит за счет устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора.

Рост в производстве товаров составил 3,8% г/г, деловая активность в сфере услуг выросла на 5,4% г/г. Наибольшие темпы роста продолжают демонстрировать отрасли строительства (12,5%, г/г), торговли (10,4%, г/г), а также информации и связи (8,0%, г/г). Объем производства в отрасли сельского хозяйства сократился на 8,6% г/г, что представляет риск для продовольственной инфляции в будущем.

"Продолжается динамичный рост отраслей экономики, движимый преимущественно восстановлением добычи нефти и государственными расходами. Это свидетельствуют о рисках перегрева и является существенным проинфляционным фактором.

К проинфляционным факторам можно отнести и устойчивый потребительский спрос населения, который отражается в росте. Его устойчивая динамика также подтверждается данными потребительского кредитования и импорта потребительских товаров", – заявил Сулейменов.

За 9 месяцев 2023 года импорт непродовольственных потребительских товаров вырос на 36,7%. Такие темпы роста свидетельствуют о превышении внутреннего спроса над возможностями внутреннего предложения. Поддержку внутреннему спросу оказывают расширение инвестиционной активности на 12,6% г/г и рост заработных плат населения на 3,5% г/г.

Внешнеэкономическая конъюнктура

"Во внешнем секторе мы продолжаем наблюдать снижение инфляционного давления, что объясняется воздействием жесткой монетарной политики, позитивной динамикой цен на продовольствие, а также недавним кратковременным замедлением цен на энергоносители.

Тем не менее в краткосрочной перспективе мы ожидаем некоторого усиления влияния проинфляционных факторов, что главным образом продиктовано динамикой инфляции в России и ожидаемым ростом мировых цен на продовольствие. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации в странах – торговых партнерах мы ожидаем достижения целевых значений и смягчения проинфляционного давления со стороны внешних факторов", – заявил глава НБ.

Он добавил, что инфляция в России, которая является ключевым торговым партнером, ускоряется – ожидается, что она вернется в прогнозный коридор в 2025-ом году. В ЕС инфляция сложится выше ожиданий, но политика длительного удержания высокой ключевой ставки позволит ЕС достичь таргета в 2025 году.

"В Китае вследствие слабых текущих показателей экономической активности наблюдается дефляция. Мировые продовольственные цены продолжают снижаться на фоне снижения цен на все виды продовольствия, за исключением сахара.

Текущее снижение цен на зерновые обусловлено сезонным увеличением предложения. Однако к концу 2023 года и в начале 2024 года предполагается, что цены могут начать расти в результате более низких объемов поставок зерна из Украины", - добавил Сулейменов.

При этом рынок нефти демонстрирует признаки стабилизации, закрепившись на отметке около 80 долларов за баррель.

"Со стороны предложения повышательное давление на цену нефти оказывает решение ОПЕК+ по сокращению добычи до конца года, а также риски дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С учетом этого наш базовый сценарий предполагает цену на нефть марки Brent на уровне 85 долл. США в среднем в 2024 году и 80 долл. США в 2025 году", - добавили в Нацбанке.