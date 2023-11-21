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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали в 3 раза чаще проваливать теорию при получении водительских прав

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парень в наушниках сидит за рулем машины
Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На заседании кабмина глава "Правительства для граждан" заявил, что казахстанцы в 3 раза реже стали успешно сдавать теоретический экзамен при получении водительских прав, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Отдельного внимания заслуживает процесс выдачи водительских удостоверений, который часто подвержен коррупционным рискам. За 9 месяцев текущего года выдано 1,3 млн водительских удостоверений.

В этом году совместно с МВД реализован ряд мероприятий для прозрачности процесса. Во-первых, пересмотрен процесс сдачи теоретического экзамена. С 16 октября текущего года прием теоретического экзамена осуществляется в обновленной информационной системе ПДД 3.0.

Теперь для сдачи теории нужно обязательно пройти биометрию, процесс сопровождается аудио-видеофиксацией, внедрена автоматизированная система прокторинга. Все сведения при формировании заявок на водительское удостоверение подтягиваются из информационных систем.

Кроме того, осуществляется онлайн-трансляция процесса сдачи экзаменов на YouTube и в залах ожидания спецЦОНов. Благодаря нововведениям количество успешно сдавших теоретический экзамен в среднем сократилось почти в 3 раза", – заявил сегодня глава "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.

Он добавил, что на экзаменах у казахстанцев находили "помогающие сдать экзамен" устройства – результаты экзаменов при таких случаях аннулировали, а причастных к допуску таких фактов сотрудников привлекали к ответственности.

Напомним, в ноябре прошлого года астанчанин хотел купить водительские права на себя и родных, но лишился крупной суммы денег.

Летом этого года правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции. А в начале октября в МВД сообщили, что гражданам могут запретить самостоятельно готовиться к сдаче на их получение.

Позже в Кокшетау полицейские пресекли незаконную выдачу водительских прав в местном спецЦОНе. По данному факту началось досудебное расследование. В ноябре в Сети появилось видео нечестной сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав, снятое в Шымкенте.

Недавно депутат мажилиса заявил, что введение более сложного прохождения экзамена не уменьшило коррупцию, а наоборот усилило ее – казахстанцы все так же покупают права, но теперь дороже. К примеру, в Астане, по словам депутата, водительские права можно купить за 300 тысяч тенге.

К слову, в ноябре по всему Казахстану аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046849-kazahstantsy-stali-v-3-raza-chasche-provalivat-teoriyu-pri-poluchenii-voditelskih-prav/

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