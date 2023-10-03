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В Казахстане могут снова запретить сдавать на права без посещения автошколы

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Водитель держит руки на руле
Водитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на заседании правительства замглавы МВД заявил, что казахстанцы стали чаще нарушать ПДД из-за снижения требований к автошколам и качеству подготовки водителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пресечено свыше 5,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны около 15 тысяч пьяных водителей. Судами лишены права управления 9 тысяч водителей. Подвергнуты адмаресту 15 тысяч человек. Оштрафованы более 215 тысяч пешеходов.

Такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей", – заявил замминистра Марат Кожаев.

Он добавил, что МВД в связи с этим уже сделали экзамены на получение прав в Казахстане более открытыми – ввели онлайн-трансляцию и регистрацию списков сдающих в информсистему "Автошкола", чтобы их было невозможно исправить.

Теперь в планах МВД ввести новые поправки. В частности, может появиться запрет на самостоятельную подготовку к сдаче на права.

"Сейчас разработан второй пакет поправок. Планируется переход на электронные свидетельства об окончании курсов подготовки и медицинских справок. Кроме того, прорабатывается вопрос отмены самостоятельной подготовки водителей", – сообщил Кожаев.

Ранее с 2016 года в Казахстане отменили обязательное обучение в автошколах для получения водительских прав некоторых категорий.

Отметим, что по данным с сайта правовой статистики, на август 2023 года в Казахстане было официально зарегистрировано 8253 ДТП. Число пострадавших в них составило 11 916 человек, включая 1468 погибших.

Напомним, еще в конце сентября координационный совет по безопасности дорожного движения в Казахстане предложил ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД.

Кроме того, мы подробно рассказывали о том, как получить водительские права в Казахстане в 2023 году.

При этом сегодня замглавы МВД предложил ввести обязательный ежедневный осмотр авто для водителей, использующих интернет-приложения такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039330-v-kazahstane-mogut-snova-zapretit-sdavat-na-prava-bez-posescheniya-avtoshkoly/

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