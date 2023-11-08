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Водительские права можно купить в Астане за 300 тысяч тенге, заявил депутат

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Водитель держит руки на руле
Водитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании мажилиса депутат Наурыз Сайлаубай поднял вопрос коррупции при получении водительских прав в Казахстане – он сообщил, что в Астане права можно купить за 300 тысяч тенге, передает NUR.KZ.

Депутат Сайлаубай заявил, что основной причиной ДТП и гибели людей на дорогах Казахстана являются низкий уровень подготовки водителей, незнание элементарных правил ПДД и коррупция в местах получения водительских прав.

"Общеизвестно, что в спецЦОНах больше всего склонность к коррупции, при этом число людей, стоящих в очереди за водительскими правами, растет. Может, сотрудники ЦОНов искусственно создают такую ситуацию? И лица, которые несколько раз не сдали экзамен, ищут легкого решения проблемы и пытаются обойти закон.

Сложность получения прав также вызывает недовольство населения. Несмотря на то, что в этом году приказом министра МВД были внесены изменения в правила выдачи водительских удостоверений, мы видим, что вопрос снижения фактов коррупции пока не решен.

Это, наоборот, привело к удорожанию так называемой окольными путями оказываемой услуги вместо того, чтобы остановить продажу водительских прав. Если верить слухам, стоимость водительских прав в Астане составляет около 280-300 тысяч тенге. 4-5 лет назад это было в пределах 60-80 тысяч тенге", - заявил депутат.

Он добавил, что в Кокшетау также был выявлен случай коррупции в спецЦОНе – права выдали за 100 тысяч тенге без сдачи экзамена, а в ВКО выявлены 6 человек получили права, имея на это запрет по состоянию здоровья.

Депутат предложил привлечь и другие компании к решению проблемы с теневым рынком водительских прав, если спецЦОНы с этим не справляются, либо же изменить механизм выдачи прав.

"При этом прошу проверить теоретический экзамен, то есть, соответствие тестовых вопросов и ответов, и проконтролировать добросовестное проведение практического экзамена.

Кроме того, если кандидат не согласен с решением экзамена, необходимо рассмотреть способы подачи апелляции и дать ему возможности доказать свою версию", - добавил Сайлаубай.

Напомним, ранее сообщалось, что правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044672-voditelskie-prava-mozhno-kupit-v-astane-za-300-tysyach-tenge-zayavil-deputat/

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