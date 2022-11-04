Астанчанин хотел купить водительские права для себя и родных и лишился 600 тыс. тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Предполагается, что он обещал на возмездной основе приобрести четыре водительских прав, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратился горожанин, заявивший, что его обманули. По словам астанчанина, знакомый обещал помочь ему купить четыре водительских удостоверения за определенную сумму, но в итоге получил деньги и исчез.

Стражами порядка был задержан 36-летний мужчина. Он дал признательные показания.

"Задержанный ранее был знаком с заявителем. Мошенник в ходе беседы предложил помощь в виде получения водительских удостоверений для потерпевшего и его родственников, запросив денежную сумму в размере 600 тысяч тенге. Не выполнив своих обещаний, подозреваемый скрылся", – рассказали в пресс-службе департамента полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Отмечается, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Астане мужчина по ошибке оставил в банкомате 940 тысяч тенге и лишился их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995759-astanchanin-hotel-kupit-voditelskie-prava-dlya-sebya-i-rodnyh-i-lishilsya-600-tys-tenge/